WNBA : Dominique Malonga et Gabby Williams brillent dans la défaite

Quatre matchs cette nuit en WNBA et des Françaises se sont à nouveau illustrées. Dominique Malonga et Gabby Williams continuent de s’installer comme les patronnes de leurs équipes respectives !

Les résultats de la nuit :

Toronto Tempo – Seattle Storm : 86-73

– Seattle Storm : 86-73 Connecticut Sun – Las Vegas Aces : 69-98

: 69-98 Golden State Valkyries – Chicago Sky : 63-69

: 63-69 Los Angeles Sparks – Indiana Fever : 78-87

Première victoire de l’histoire de la franchise de Toronto ! Elles se sont imposées à domicile face à un Seattle Storm en grande difficulté offensivement. Seule Dominique Malonga a répond présent dans cette défaite. Avec le plus gros temps de jeu et le titre honorifique de meilleure marqueuse de son équipe, elle s’impose comme la joueuse la plus importante : 21 points, 7 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre pour elle à 9/19 au tir dont 2/3 à 3-points et 1/4 aux lancers-francs.

Un peu de Dominique Malonga dans votre TL pour démarrer la journée ❤️

21 points cette nuit pour la reine de Seattle ! pic.twitter.com/10qNXwEJZm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2026

Un petit peu la même histoire pour Gabby Williams. Les Golden State Valkyries se sont inclinées face au Chicago Sky, mais l’ailière a envoyé 18 points, 5 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre à 6/17 au tir dont 3/6 de loin et 3/4 aux lancers-francs

Dans les autres matchs de la nuit, les Aces de A’Ja Wilson (22 points et 11 rebonds) et le Fever de Caitlin Clark (24 points et 9 passes décisives) se sont tranquillement imposées.

Le programme du soir :