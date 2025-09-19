WNBA Awards : Gabby Williams sur le podium du DPOY !

La défense française s’invite au sommet de la WNBA : Gabby Williams (Seattle Storm) termine 3e du vote pour le Defensive Player of the Year. Une performance historique derrière Wilson et Smith, élues co-lauréates.

Petit séisme en WNBA : la ligue sort le marteau du split. A’ja Wilson (Las Vegas Aces) et Alanna Smith (Minnesota Lynx) repartent ainsi main dans la main avec le titre de Defensive Player of the Year 2025. 29 votes chacune, égalité parfaite, carton serré. Les deux tours de contrôle verrouillent leur peinture cette saison : Wilson empile les trophées comme d’autres collectionnent les sneakers, et Smith, révélation défensive made in Lynx, transforme chaque pénétration adverse en mission impossible.

À noter : la WNBA écrit l’histoire. Pour la première fois, deux joueuses remportent ensemble un trophée individuel. Oui, la ligue a du activer le mode coop.

Double the dominance 👑

Alanna Smith of the @minnesotalynx and A’ja Wilson of the @lvaces are your 2025 WNBA @Kia Co-Defensive Players of the Year!



— WNBA (@WNBA) September 18, 2025

De plus, côté bleu-blanc-rouge, Gabby Williams apporte aussi un rayon de soleil. La Franco-américaine du Storm finit troisième avec 9 votes. Elle a proposé un impact défensif et une polyvalence XXL tout au long de la saison, s’imposant comme une cliente que personne ne veut croiser. Pas de trophée, mais un podium qui envoie et rappelle que la défense, en 2025, parle français.

Le reste du palmarès balance aussi du lourd. Paige Bueckers (Dallas Wings) écrase le vote du Rookie de l’Année avec 70 voix sur 72 et confirme son statut de future superstar.

Veronica Burton (Golden State Valkyries) décroche le Most Improved Player en gonflant ses stats et son rôle dans tous les secteurs du jeu. Toujours chez les Valkyries, Natalie Nakase est élue Coach of the Year historique en propulsant une équipe d’expansion jusqu’aux playoffs dès la saison 1.

Pour la suite, les prochains jours livreront les ultimes distinctions (MVP, Sixth Player, Executive of the Year…).