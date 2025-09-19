La saison 2 de la série NBA « Starting 5 » sortira le 16 octobre sur Netflix

La série « Starting 5 » revient sur Netflix cette année. La date de sortie de la nouvelle saison vient tout juste d’être annoncée : rendez-vous le 16 octobre prochain.

Cinq jours avant le début de la saison régulière NBA, Netflix va donc sortir la saison 2 de sa série « Starting 5 », histoire de nous chauffer avant la reprise des hostilités.

JAYLEN BROWN

KEVIN DURANT

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER

TYRESE HALIBURTON

JAMES HARDEN

Starting 5 Season 2 drops October 16. pic.twitter.com/DXyHfsDeyT

— Netflix Sports (@netflixsports) September 18, 2025

Les joueurs qui seront suivis sur et en dehors du terrain ? Jaylen Brown, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Haliburton et James Harden. Un sacré casting qui pourrait nous offrir quelques belles pépites, après une saison 1 qui manquait un peu de piment aux yeux de beaucoup de fans de la balle orange.

La présence de SGA (MVP NBA) et Haliburton nous permettra de replonger à 200% dans la finale Thunder – Pacers, celle de KD nous donnera un aperçu du fiasco Suns, tandis que James Harden et Jaylen Brown nous guideront au cœur du bide des Clippers et des Celtics en Playoffs.

Allez, on se retrouve dans un mois, popcorn à la main.