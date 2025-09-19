Des échanges assez offensifs entre Pat Beverley et Trae Young, sur fond d’intensité au All-Star Games, de palmarès et de responsabilités. Notre réaction ? « Eh vas-y lâche ça l’ancien », mais on avait envie de vous en parler, parce que c’est rigolo et que c’est cool de rire le vendredi.

Allez, le pitch en quelques lignes :

1) Pat Beverley qui critique les stars NBA qui se la donnent à 100% en matchs d’entraînement estivaux mais qui se les grattent sans en avoir rien à secouer lors du All-Star Game, événement sensé promouvoir le haut niveau de la ligue.

2) Trae Young qui lui répond, demandant à ce qu’il laisse les intéressés parler pour eux-mêmes.

3) Beverley indique dans son podcast que Young ne devrait pas lui répondre comme ça étant donné son palmarès inférieur (3 participations aux Playoffs pour Young, 9 pour Beverley). Il indique aussi avoir contacté des coéquipiers de Trae, qui ont critiqué ce dernier termes de leadership.

« Il a disputé les Playoffs trois fois. Je les ai joué neuf fois. Il a sept ans de carrière, je n’ai jamais manqué mes Playoffs lors de mes sept premières années en NBA. Il va sûrement dire ‘Tu n’étais pas le leader’. C’est vrai, mais nous étions une équipe […] Dans son équipe, ils ne pensent pas que c’est un bon leader. Ils ne pense pas qu’il est un bon coéquipier. Trae, tu peux mettre autant de points que tu veux, gagner autant d’argent que tu veux, être le meilleur passeur… Si tu gagnes pas, ça ne sert à rien. Quand tu prendras ta retraite, personne ne se souviendra de toi. »

4) Trae Young sort une vidéo de 12 minutes sur Twitter, pour allumer son adversaire verbal. Et il n’y va pas de main morte.

« Tu ne sais pas ce que ça fait d’être dans mes pompes. Donne tes sources. Lequel de mes coéquipiers a dit qu’on était les « Trae Hawks » plutôt que les « Atlanta Hawks » ? Parce que je te le dis, je suis en contact régulier avec beaucoup de mes coéquipiers. Très régulier. Alors je veux que tu me donnes ta source. Et on ne va même pas parler du fait de célébrer des victoires en Play-in. Je gagne ce genre de match à l’extérieur, et je suis déjà prêt pour les Playoffs. Tu gagnes des matchs de Play-in à domicile, tu montes sur la table de marque comme si tu avais gagné un titre. On célèbre différemment.

You know the bar.. @fromthepointTY pic.twitter.com/I9ikBg812H

— Trae Young (@TheTraeYoung) September 18, 2025

Ouch, elle fait mal celle-là. À noter que la vidéo de Pat Bev’ en train de célébrer la victoire des Wolves en Play-in contre les Clippers est devenue au fil du temps un meme connu d’internet. C’est rugueux mais ça joue.

5) Dans une dernière vidéo sur YouTube, Pat Beverley demande à Young d’accepter la critique constructive, tout en rappelant que depuis l’arrivée de Young à Atlanta, plusieurs coachs et GMs ont été virés. Une nouvelle pièce dans la machine.

« Tout le monde qui vient pour être avec Trae Young finit pas se faire virer par le col. Les joueurs viennent, ils se font transférer. Les coachs viennent, ils se font virer. Les managers viennent, ils finissent virés aussi. Tout le monde qui côtoie Trae Young finit pas se faire virer. C’est la vérité. Les joueurs ont peur de jouer à Atlanta. »

Bon, on ne va pas se mentir, c’est un peu du débat de comptoir. Le genre de recherche d’attention qui, entre deux trois lignes intéressantes, fait un peu peine à voir. En attendant, on devrait avoir des nouvelles de Trae rapidement, puisque Bev’ a renvoyé une salve de critiques dans son dernier contenu.