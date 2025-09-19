Drafté par Dallas en 2017, Dennis Smith Jr. revient là où tout avait commencé. Contrat non garanti, camp d’entraînement obligatoire, et la nostalgie comme bonus : le meneur explosif retente sa chance chez les Mavs, entre posters éventuels et avenir incertain.

Dennis Smith Jr. reprend la machine à remonter le temps direction Dallas. Drafté en 2017 par les Mavs, le meneur explosif avait rapidement fait lever quelques fesses de sièges à l’American Airlines Center, avant que Luka Dončić ne débarque et redéfinisse la hiérarchie texane. Résultat : échange express à New York, puis une carrière en mode flipper entre Orlando, Portland, Brooklyn, Charlotte ou encore Detroit.

Guard Dennis Smith Jr. has agreed to a one-year deal to return to the Dallas Mavericks, agent Daniel Hazan of Hazan Sports Management tells ESPN. Smith reunites with the franchise that drafted him No. 9 overall in 2017 and now he’ll compete in training camp in Dallas. pic.twitter.com/1KseWO0bPM

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 18, 2025

À 27 piges, DSJ retente donc l’aventure là où tout avait commencé. Mais attention, pas de tapis rouge : le garçon débarque avec un contrat d’un an non garanti et devra passer par le camp d’entraînement pour gratter une vraie place dans le roster. Dans le pire des cas ? Direction la G League ou la sortie par la petite porte.

Alors, retour de flamme ou simple feu de paille ? Difficile de croire que DSJ va renverser la hiérarchie d’un backcourt où Kyrie Irving et Luka Doncic se partagent déjà le ballon. Mais dans une NBA qui raffole des come-backs improbables, on ne va pas cracher sur une bonne dose de nostalgie et quelques posters éventuels.

En résumé : Dennis Smith Jr. revient à Dallas, pour un essai grandeur nature. Les dunks sont inclus, la garantie contractuelle beaucoup moins.