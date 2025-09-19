Débuter une collection de cartes NBA : par où commencer ?

Objet culte du bureau de tabac dans les nineties, les cartes NBA sont aujourd’hui plus à la mode que jamais. Si elles ne s’achètent plus forcément entre les bonbons et les paquets de clope, l’univers de la collection est en plein essor, porté par une explosion des plateformes spécialisées. Parmi elles, notre partenaire Whatnot, venue des États-Unis, rend la collection accessible à tous grâce à un concept simple mais efficace : des ventes en direct, animées par des passionnés, où l’on peut acheter, discuter, apprendre… ou juste regarder.

Il y a mille raisons de collectionner : le plaisir, toujours, la passion, souvent, l’investissement, parfois. Mais une chose est sûre : aujourd’hui, n’importe qui peut se lancer, armé d’un smartphone et d’un peu de curiosité.

Mais alors… comment débuter une collection quand on plonge – ou replonge – dans le hobby ?

Pourquoi je collectionne ?

C’est la première question à se poser avant même d’acheter sa première carte. Pas besoin d’avoir une stratégie financière ultra-calculée : il s’agit avant tout de plaisir. Mais cette réflexion va te permettre d’éviter de partir dans tous les sens… et donc de rester motivé. Sans compter que ton banquier te remerciera de ne pas claquer ton PEL sans réfléchir. Premier tips : si dans ta réponse il n’y a pas de notion d’envie et de plaisir, ce n’est peut-être pas encore le moment de te lancer.

Tu peux commencer en te demandant ce qui t’attire le plus : est-ce que tu veux collectionner ton joueur préféré, suivre les rookies d’une cuvée, ou te replonger dans les légendes de ton enfance ? Est-ce que tu veux un projet personnel à conserver à vie, ou une collection que tu comptes revendre un jour pour faire une plus-value ?

Une fois ce point clarifié, tu peux donner une vraie cohérence à ta collection dès le départ. On se répète, mais éviter de se disperser, c’est éviter les dépenses inutiles et les frustrations. On te donne quelques exemples de collections potentielles :

te concentrer sur un joueur

tout miser sur une franchise

garder une identité visuelle et budgétaire en restant sur une certaine gamme de cartes – Prizm, Hoop, Donruss…

ne viser que des inserts (cartes au design spécial, souvent plus originales et stylées)

ne vouloir que des rookies cards, souvent plus convoitées. Il faut aimer le challenge

te lancer dans un défi personnel comme réunir une carte signée de tous les MVP de l’histoire. Une quête longue mais ô combien excitante.

Les options ne manquent pas. Et peu importe l’angle choisi, ce qui compte c’est de donner un fil directeur à ta collection. Ça rend chaque carte plus significative. Une collection bien orientée au départ, c’est du plaisir multiplié à chaque nouvelle carte.

Les bases à connaître pour ne pas être largué

Pas besoin de sortir d’une grande école pour te lancer dans ta collection, mais connaître quelques notions clés te permettra de naviguer avec plus de sérénité dans le monde des cartes NBA.

Les types de cartes

D’abord, il faut savoir qu’il existe plusieurs types de cartes. Les « base cards » sont les plus courantes : elles servent de fondation à chaque série. Les rookie cards, elles, sont les premières cartes officielles d’un joueur en NBA – très prisées – et donc souvent chères – surtout si le joueur explose par la suite. Les inserts offrent des visuels originaux et des thématiques spéciales. Et dans le haut de gamme, on trouve les parallels (variantes rares), les autographes (cartes signées) et les patchs, qui contiennent un morceau réel de maillot.

Les éditeurs

Depuis 2009, c’est Panini qui détient les droits exclusifs pour produire les cartes NBA. Ses séries les plus connues sont Prizm, Donruss, Select, Hoops, ou encore les très premium National Treasures.

Mais grande nouveauté – ou plutôt grand retour : à partir de la saison 2025-26, c’est Topps qui reprendra officiellement la licence NBA. Un tournant historique pour les collectionneurs, puisque les premières cartes NBA chez Topps datent de 1957.

Où et comment acheter ses premières cartes ?

Les options classiques

Tu peux bien sûr te tourner vers les plateformes de revente habituelles. La variété est énorme, mais la qualité varie, et il faut parfois jouer à Sherlock Holmes pour être sûr de l’état de la carte. Sans oublier de bien faire attention aux arnaques et aux vendeurs peu scrupuleux. Enfin, les boutiques spécialisées (en ligne ou physiques) sont rassurantes, mais souvent plus chères.

La solution nouvelle génération : Whatnot

Si tu débutes, une plateforme comme Whatnot est idéale pour te lancer simplement, en toute confiance. Whatnot, c’est une plateforme de live shopping, très populaire aux États-Unis, maintenant dispo en France. Le principe : des ventes en direct vidéo, animées par des passionnés, où tu peux voir les cartes en temps réel, poser des questions, et surtout vivre l’achat dans une ambiance fun et décontractée.

Pourquoi c’est top pour débuter ?

Tu vois ce que tu achètes, avec tous les détails visibles en direct.

Tu peux interagir avec le vendeur avant d’enchérir.

Tu découvres des cartes auxquelles tu n’aurais jamais pensé.

Tu apprends en regardant, sans pression d’achat.

Et le plus important : tu peux juste regarder, sans rien dépenser. Observer les lives, les prix, les réactions, c’est déjà formateur. Ça permet de se familiariser avec le hobby des cartes NBA. La particularité de Whatnot, c’est cette dynamique de liveshopping, d’échange en temps réel. L’achat n’est aps la seule raison pour être présent,l’expérience est bien plus complète : chaque collectionneur peut poser ses questions, interagir avec d’autres passionnés de la communauté et vivre par exemple des ouvertures de breaks en direct !

Attention au budget

La tentation est grande quand on commence. Toutes ces cartes disponibles à la vente, ça fait envie. Mais attention à ne pas se ruiner en achetant tout ce qui qui te passe sous les yeux. Il est possible de prendre du plaisir sans claquer trop de thunes.

Fixe-toi un budget simple et cohérent avec tes moyens dès le départ : 50 € par mois, par exemple. Mieux vaut acheter quelques cartes ciblées que de tout claquer dans un pack aléatoire. Les boxs, c’est excitant… mais ça peut être décevant quand on ne sait pas ce qu’on cherche.

Certaines ventes démarrent à 1€, ce qui te permet de participer sans stress. Tu peux aussi établir une wishlist claire pour rester concentré sur tes priorités et ne pas céder à toutes les tentations. Une bonne base pour rester dans ton budget. Bonus : Alex a fait une vidéo parfaite sur le sujet – un bon point de départ pour apprendre à gérer son budget tout en se faisant plaisir.

Le plaisir de la recherche et de la découverte

Ce qui rend ce hobby si spécial, c’est la recherche, la chasse. Trouver LA carte qui manque à ta collection, tomber sur une pépite par hasard, ou traquer un rookie que tu crois sous-estimé… tout ça fait partie du jeu.

Sur Whatnot, tu peux suivre tes vendeurs préférés, recevoir des alertes sur certaines cartes ou joueurs, et échanger avec d’autres collectionneurs. C’est plus vivant que de scroller des annonces impersonnelles. Et rien ne t’oblige à acheter : observer les ventes te permettra de mieux comprendre le marché… et d’acheter au bon moment. Collectionneur aguerri ou novice, tu trovueras toujours une communauté disponible pour partager des conseils.

Bien protéger et organiser ses cartes

Une fois que tu as tes premières cartes, il est essentiel de les protéger. Ce serait dommage qu’un coin abîmé ruine une belle pièce. Plusieurs solutions se présentent à toi pour cette protection, entre les sleeves (pochettes plastiques), les top loaders (coques rigides) ou les classeurs spécialisés. Range-les par joueur, équipe, thème ou rareté, selon ta logique. Et pense à tenir un petit inventaire (fichier Excel, appli, ou carnet), même simple. Histoire de toujours savoir où tu en es.

Checklist express pour bien commencer

Choisir un thème ou un joueur

Apprendre les bases (types de cartes, marques)

Regarder quelques lives Whatnot pour comprendre les prix et le marché

Prendre le temps de comprendre les prix et le marché

Fixer un petit budget

Acheter une ou deux cartes ciblées

Les protéger, les documenter

Rejoindre un groupe ou une communauté (Discord, forums, groupes Facebook…)

Suivre TrashTalk sur Youtube pour ne rater aucune vidéo À la carte présentée par Alex

Tu n’as pas besoin de tout maîtriser pour te lancer dans le Hobby. La beauté de la collection de cartes NBA, c’est justement qu’on peut y entrer à son rythme, avec ses propres envies, son budget, et ses coups de cœur. En 2025, collectionner n’a jamais été aussi vivant, interactif et accessible. Il y aura toujours des cartes plus chères, plus rares, plus brillantes. Mais ce n’est pas ça qui fait une belle collection. Une belle collection, c’est celle que tu construis avec passion, carte après carte, à ton image, et sans te mettre en difficulté financièrement.

Si vous souhaitez découvrir Whatnot, rejoindre une communauté de passionnés, ou débuter votre collection, rendez-vous juste ici !