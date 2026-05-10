Menés 2-0 par Detroit, les Cavaliers ont profité de leur retour à la maison pour se remettre la tête à l’endroit : victoire 116-109 derrière un Donovan Mitchell XXL (35 points) et un James Harden ultra clutch dans le money-time, série relancée !

Les stats du Game 3 entre Cavs – Pistons

La réaction des Cavaliers, elle était attendue. Dans le jeu, dans les intentions, dans l’intensité. Cleveland ne pouvait tout simplement pas se permettre de tomber à 0-3 après les deux échecs à Detroit.

Après le Game 3, on peut dire que les Cavs sont bel et bien en vie.

⚔️ CLEVELAND RESTE EN VIE !! ⚔️

Victoire 116-109 face aux Pistons, pour revenir à 2-1 dans la série !

Enormissime James Harden au finish, Donovan Mitchell excellent, les Cavs se sont fait TRÈS peur mais ont fini fort.

Game 4 immanquable à venir !!! pic.twitter.com/3jv04UjlcD

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Donovan Mitchell montre la voie

Si les fans de Cleveland ont dû patienter un bon quart-temps avant de voir leur équipe véritablement répondre au défi Pistons, ils ont pu s’enflammer dans le second. Dans le rôle de l’ambianceur de luxe ? Donovan Mitchell.

L’arrière star a planté 20 pions rien qu’en première mi-temps et a été l’artisan numéro 1 de la domination des Cavs au deuxième quart-temps (32-18). Agressivité maximale, leadership assumé, et surtout spectacle garanti : Spida a pris l’âme de Duncan Robinson tout en donnant une leçon d’eurostep à Caris LeVert, avant de servir Jarrett Allen pour l’un des gros tomars de la soirée.

AU SECOURS DONOVAN MITCHELL A MÉLANGÉ DUNCAN ROBINSON 🚨🚨 pic.twitter.com/r03tnoeAmp

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C’est quel niveau de flexibilité de la cheville gauche ça…?! Il est en caoutchouc. pic.twitter.com/YRhFKE2yZv

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Jarrett Allen with Afrondown over Jalen Duren, off a pass by Donovan Mitchell (with replays).

The Cavaliers go up 13.

Pistons timeout. pic.twitter.com/1s434gVjqZ

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Outre Mitchell, les autres grands noms de Cleveland ont aussi répondu présent avant la pause : Jarrett Allen a fait sentir sa présence dans la raquette dès le début du match, Evan Mobley a décidé d’arrêter d’être soft et de mettre l’intensité qu’on attend de lui des deux côtés du terrain, tandis que James Harden – propre et inspiré – a compris que le basket était plus simple quand il arrêtait de perdre des ballons.

Mention aussi pour Dennis Schroder, précieux en sortie de banc, et Sam Merrill dont le retour a tout de suite fait du bien à Cleveland.

Troisième quart-temps : Cleveland transpire fort

Mais alors que les Cavs semblaient avoir une autoroute pour remporter le Game 3 au vu du score (+16) et du niveau éclaté des Pistons au tir extérieur, ils sont retombés dans leurs travers au retour des vestiaires : attaque sans mouvement, possessions stériles, lineup chelou de Kenny Atkinson, lancers-francs ratés et surtout pertes de balle dramatiques permettant à Detroit de se remettre en route. Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir la bande de Cade Cunningham gratter son retard.

Pendant que Cleveland perdait les pédales, Cunningham retrouvait son basket après une première période cracra, enchaînant les buckets tout en faisant étalage de sa polyvalence (27 points, 10 rebonds, 10 passes, mais 10/27 au tir et 8 pertes de balle). Grâce aux contributions de Tobias Harris, Ausar Thompson, Duncan Robinson ou encore un excellent Paul Reed en sortie de banc (pendant que Jalen Duren était porté disparu…), les Pistons ont remonté 17 points en neuf minutes.

C’est encore ce même lineup qui a boosté les Pistons au milieu du quatrième quart, malgré un nouveau coup de chaud de Donovan Mitchell quelques minutes auparavant. C’est ainsi qu’on s’est retrouvés à 104-104 avec trois minutes restantes au chrono.

James Harden clutchissime !

Dans l’un des gros tournants de la série, et dos au mur, Cleveland a d’abord pu compter sur… Max Strus, hyper précieux dans ce match et provoquant plusieurs turnovers de Cade Cunningham dont un pour aller scorer tout seul en transition.

Les trois pertes de balles ATROCES de Cade Cunningham dans le money time… pic.twitter.com/Fbh4YGVsJW

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Et puis ensuite, c’est James Harden qui a fait le reste.

Alors que Cunningham tentait de se rattraper à travers un gros tomar et une séquence bien clutch, le Barbu a fait toute la diff’: neuf points dans le quatrième quart-temps dont sept consécutifs dans les 90 dernières secondes du match : step-back mi-distance, floater, step-back à 3-points. Vintage Harden !

Les 7 points consécutifs ULTRA CLUTCH de James Harden ce soir pour sauver la saison des Cavs…! pic.twitter.com/y5HrTyv94y

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Le score final : 116-109 pour Cleveland, toujours invaincu à domicile sur ces Playoffs. Detroit peut avoir de vrais regrets, notamment pour son incapacité à convertir les secondes chances (17 rebonds offensifs) et sa gestion horrible de la fin de match.

Allez, rendez-vous dans deux jours pour un Game 4 explosif à Cleveland !