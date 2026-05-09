Résumé de la nuit WNBA : grosse nuit des Françaises, déjà à l’honneur !

Première grosse nuit de saison régulière en WNBA et déjà énormément de choses à retenir. Entre les perf’ de Marine Johannès à New York, Dominique Malonga pour Seattle ou encore Janelle Salaün en sortie de banc pour porter Golden State, les Françaises ont fait parler d’elles un peu partout dans la Ligue. C’est l’heure du récap !

1ère nuit WNBA et les Françaises sont déjà au taquet 🇫🇷

🔹Marine Johannès : 17 points à 5/9 de loin, 3 passes et 3 steals

🔹Dominique Malonga : 21 points, 8 rebonds et 2 contres

🔹Janelle Salaün : 20 points à 5/11 de loin, 2 rebonds, 1 passe et 1 contrepic.twitter.com/eQjZYfsHoi

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) May 9, 2026

Les résultats de la nuit

Les Françaises au pouvoir à New York

Impossible de ne pas commencer par le chantier envoyé par le Liberty. New York a roulé sur tout le Connecticut dans un match maîtrisé de bout en bout, avec une énorme surprise au coup d’envoi : Marine Johannès et Pauline Astier titulaires dès le premier match de la saison… COCORICO !

Et surtout, Marine Johannès semble avoir changé de statut cet été. Avec le changement de coach, la Française apparaît beaucoup plus responsabilisée offensivement, plus libre dans la création et clairement plus importante dans le système new-yorkais. Une très bonne nouvelle pour celle qui cherche depuis plusieurs saisons à s’imposer durablement dans la rotation du Liberty. Cette nuit, Marine a envoyé 17 points à 5/9 de loin, 5 rebonds, 3 passes et 3 interceptions !

Bon, évidemment, pendant ce temps-là Breanna Stewart a fait du Breanna Stewart : 31 points, 10 rebonds et une domination totale pour lancer parfaitement la saison d’un des grands favoris au titre.

Petite mention également pour la Belge Julie Vanloo (12 points, 7 rebonds, 11 passes), excellente pour son premier match avec New York alors qu’elle a signé la veille de l’ouverture de saison… tranquille !

Marine Johannes tonight 🔥

• 17 points

• 5 rebounds

• 3 assists

• 3 steals

• 5/9 3PM

• 6/13 FG pic.twitter.com/0iGTRyTa5b

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) May 9, 2026

Une première historique pour le Toronto Tempo

Du côté de Toronto, il y avait forcément de l’émotion pour le tout premier match de l’histoire du Toronto Tempo, l’une des nouvelles franchises d’expansion de la ligue. Et malgré la défaite, les fans canadiens ont eu droit à une rencontre serrée jusqu’au bout.

Mais la star de la soirée se trouvait côté Washington : Sonia Citron a été monstrueuse avec 26 points à 9/12 au tir. Immense démonstration d’efficacité pour la rookie des Mystics, pendant que Georgia Amoore inscrivait enfin ses premiers points en WNBA après avoir raté toute la saison dernière sur blessure. Finalement, c’est Shakira Austin (18 points, 11 rebonds) qui a offert la victoire aux Mystics sur la ligne des lancers dans le money-time.

HISTORY 🚨

Brittney Sykes drains the mid-range jumper for the first basket in Tempo history! 🇨🇦 #WNBA pic.twitter.com/a4nHEIj5US

— TSN (@TSN_Sports) May 8, 2026

Un duel Malonga – Salaün pour notre plus grand bonheur !

Enfin, direction Seattle où les Golden State Valkyries ont envoyé un très gros message en dominant le Storm sur son parquet. Pourtant attendue face à son ancienne équipe, Gabby Williams a paradoxalement été la Française la plus discrète de la rencontre : 7 points, 6 rebonds, 4 passes. Et pendant ce temps-là, Janelle Salaün a pris feu. L’ailière française a porté Golden State avec 20 points, dont 11 dans le quatrième quart-temps pour définitivement plier le match.

Mais l’autre énorme satisfaction française de la nuit vient peut-être de Dominique Malonga. Après une saison rookie où elle avait parfois dû patienter avant d’obtenir des responsabilités, l’intérieure du Storm démarre cette nouvelle campagne avec un rôle beaucoup plus important : 21 points, 8 rebonds et surtout 29 minutes de jeu !

Golden State a pris le contrôle du match dès le deuxième quart avant de gérer tranquillement jusqu’au bout. Petite pensée enfin pour Jade Melbourne, qui a littéralement perdu une dent pendant la rencontre.

Janelle Salaün was cookin’ in the @valkyries‘ win over SEA, 91-80 🙌

She dropped 20 PTS, 2 REB & 5 3PM to help her team become 1-0 in the regular season!

WNBA Tip-Off 2026 | @CarMax pic.twitter.com/rNOkX8O10E

— WNBA (@WNBA) May 9, 2026

Le programme du soir