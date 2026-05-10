WNBA : Wings et Fever nous ont offert un classique, branchez-vous W !

Quatre matchs ont animé cette deuxième soirée/nuit de WNBA. Et s’il y a eu de la dinguerie un peu partout, ce sont surtout les Wings et le Fever qui ont accaparé notre attention. Un thriller qui verra sa fin se dessiner dans les tous derniers instants du quatrième quart-temps. Si vous doutiez encore de l’intérêt de la W, allez matez ce classique !

Les résultats de la nuit :

Indiana Fever – Dallas Wings : 104-107

: 104-107 Las Vegas Aces – Phoenix Mercury : 66-99

: 66-99 Minnesota Lynx – Atlanta Dream : 90-91

: 90-91 Portland Fire – Chicago Sky : 83-98

Caitlin Clark de retour avec le Fever après une saison 2025 remplie de blessures, face à Paige Bueckers et ses Dallas Wings new-look. Rien que sur le papier, ce duel entre les deux premiers choix de Draft 2024 et 2025 avait de quoi mettre l’eau à la bouche, et le rendu final a été à la hauteur des attentes.

Dallas a été plutôt en contrôle pendant toute la rencontre grâce notamment à une adresse indécente derrière l’arc (52%), mais le Fever n’était jamais très loin. Plutôt maladroite sur le début de partie (2 sur 6) Caitlin Clark s’est réveillée dans le troisième quart avec 10 pions dont deux bombinettes de loin, pendant que Paige Bueckers était plutôt utilisée sans ballon en étant terriblement efficace (20 points à 8 sur 10 au tir sur le match). Égalité entre les deux équipes à l’entame du dernier quart, coup d’envoi d’un money-time aux allures de thriller !

CAITLIN CLARK OVER PAIGE BUECKERS FOR 3 😤

We’re so back. pic.twitter.com/tOrNlHj89W

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Les Wings ont tenté de créer un écart plusieurs fois mais la troupe de l’Indiana trouvait l’énergie de répondre à chaque fois, notamment en provoquant deux pertes de balles sur remise en jeu mais aussi grâce à un peu de réussite (un rebond offensif de Kelsey Mitchell sur un tir désespéré).

Dallas mène de 3 unités avec 14 secondes à jouer, Caitlin Clark se retrouve avec la balle en main mais manque d’égaliser sur un tir qui lui ressemble parfaitement (oui oui 11 mètres peut être une zone préférentielle). Le Fever est donc contraint d’envoyer Paige Bueckers sur la ligne qui… loupe ses deux lancers francs !!!

Here is the ending of the Dallas Wings vs Indiana Fever game. Caitlin Clark misses a 32 footer to tie the game. Paige Bueckers misses both free throws to give Indiana another chance to tie the game. Kelsey Mitchell misses the three at the end of the game to give the Dallas Wings… pic.twitter.com/b44pg7EMmI

— Jet (@_jetgaming) May 9, 2026

Indiana se retrouve donc avec une nouvelle chance d’envoyer la rencontre en prolongation. La coach Stephanie White dessine un système qui ravira les fans de NFL. Choix payant puisque Kelsey Mitchell s’offre un tir plutôt ouvert… manqué malheureusement. Les Wings ont sué, mais elles ressortent bien vainqueur de ce premier match !

Une grosse intensité, onze égalités, six joueuses à plus de 20 points sur la rencontre, trois de chaque côté. Équilibre parfait pour un choc qui rentre dans l’histoire en devenant le premier season-opener WNBA dans lequel les deux équipes ont inscrit plus de 100 points. Que ce soit pour Dallas ou Indiana, on a tellement hâte de voir la suite !

Dallas Wings vs Indiana Fever is the first season opener in WNBA history where both teams scored 100+ points pic.twitter.com/v6MeyMpKvn

— Underdog (@Underdog) May 9, 2026

Dans les autres matchs, Phoenix a pris sa revanche sur Las Vegas en étrillant les Aces (38 points d’écart après 3 quart-temps…) qui les avaient battu en Finale l’an dernier. Alyssa Thomas a été énorme avec ses 20 points, 6 rebonds et 9 passes face à une A’ja Wilson impuissante (19 points).

Le Lynx s’est fait BRAQUER par Atlanta qui a pris les commandes de la partie pour la première fois… à 12 secondes du buzzer final. Minnesota menait pourtant de 19 points en fin de deuxième quart grâce au superbe match de la rookie Olivia Miles (21 points, 8 passes), avant que le Dream ne remonte progressivement. Première victoire pour Angel Reese sous ses nouvelles couleurs, et premier double-double également avec 11 pions et 14 rebonds.

Enfin dans le dernier match de la nuit Chicago est facilement venu à bout de Portland malgré un comeback du Fire en fin de troisième quart. On retiendra surtout que le Moda Center était REMPLI pour cette première rencontre (deuxième plus grosse influence de l’histoire WNBA pour un home-opener), et que notre Frenchie Carla Leite (18 points, 3 rebonds, 3 passes) a inscrit le tout premier panier de la nouvelle franchise de l’Oregon !

history made. https://t.co/RSd5DFXiMu pic.twitter.com/Xd3LsWBlCZ

— Portland Fire (@theportlandfire) May 10, 2026

Le programme WNBA du soir :