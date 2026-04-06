WNBA : Angel Reese transférée à Atlanta contre deux premiers tours de Draft !

Bombe en WNBA ! Angel Reese vient d’être transférée du Chicago Sky au Atlanta Dream contre deux premiers tours de Draft. La double All-Star va enfin pouvoir batailler dans le haut du tableau !

On pouvait potentiellement s’attendre à du mouvement au vu des critiques qu’elle avait adressé en septembre dernier à l’organisation du Sky, mais c’est désormais chose faite. Angel Reese ne rejouera plus à Chicago, direction le Dream pour la pivot américaine !

Bayou Barbie 🤝 ATL

Welcome to the 🅰️, Angel pic.twitter.com/egHdbK9oaK

— Atlanta Dream (@AtlantaDream) April 6, 2026

Premier gros trade de cette intersaison qui s’annonce très chargée dans la Grande Ligue féminine avec un nombre record d’agents libres (plus de 80% de la ligue). Le Sky recevra en contrepartie les premiers tours de Draft 2027 et 2028 d’Atlanta. Soyons honnêtes, si ça clique bien entre Angel et sa nouvelle team (déjà troisième de la Ligue la saison dernière), les picks ne risquent pas d’être très hauts.

Ce sera donc la première vraie occasion d’être compétitive pour Angel Reese. Après deux saisons dans le fond du classement avec Chicago, la numéro 5 pourra enfin viser les Playoffs, du moins si Atlanta arrive à être efficace sur la Free Agency. Hâte de voir comment tout va se goupiller !