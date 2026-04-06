Cinq matchs seront à suivre cette nuit en NBA pour commencer la dernière semaine de saison régulière. Victor Wembanyama sera de sortie contre les Sixers du trio Tyrese Maxey – Joel Embiid – Paul George et les Knicks tenteront de battre des Hawks en feu complet !

Le programme NBA du soir :

1h : Hawks – Knicks

1h : Magic – Pistons

2h : Spurs – Sixers

2h : Grizzlies – Cavaliers

3h : Nuggets – Blazers

L’affiche à ne pas rater : Spurs – Sixers

Après un duel de titans face à Nikola Jokic samedi soir, Victor Wembanyama reprend sa campagne dans la course au MVP. Avant de retrouver le Joker dimanche soir, Wemby et les Spurs doivent d’abord s’occuper des Sixers cette nuit.

Pour Philadelphie, ce match est d’une grande importance. À égalité avec les Raptors dans la course au Top 6 à l’Est, chaque rencontre va compter pour les Sixers dans cette dernière ligne droite. Les joueurs de Nick Nurse possèdent l’avantage du tie-break face à Toronto, mais n’ont qu’un demi-match d’avance sur Charlotte et seulement un match d’avance sur le Magic. Autant dire que le classement à l’Est peut changer du tout au tout en une seule nuit.

Charlotte peut vraiment finir Top 6…

… mais ses 3 prochains adversaires sont Boston (2), Detroit (1) et New York (3) 💀

Les Sixers vont à San Antonio ce soir.

Toronto affronte Miami demain et jeudi.

Orlando je sais plus quoi penser. pic.twitter.com/A42F3dslWk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 6, 2026



Les Sixers vont donc tout donner pour résister et pourquoi pas faire tomber des Spurs qui visent, eux, une 60e victoire cette saison.

Un petit mot tout de même sur l’alléchant duel entre les Hawks et les Knicks, qui promet également de faire des étincelles. Les Hawks arrivent en grande forme avec 19 victoires sur leurs 22 derniers matchs, tandis que les Knicks veulent sécuriser leur troisième place au classement. Showtime !

Les Français en lice :

Zaccharie Risacher face aux Knicks de Mohamed Diawara

face aux Knicks de Noah Penda reçoit les Pistons

reçoit les Pistons Victor Wembanyama affronte les Sixers

affronte les Sixers Adama Bal et Rayan Rupert (Grizzlies) face aux Cavs de Olivier Sarr

et (Grizzlies) face aux Cavs de Sidy Cissoko et ses Blazers vont se frotter aux Nuggets

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici