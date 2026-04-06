Aujourd’hui, c’est lundi, et c’est surtout le meilleur jour de la semaine ! Pour ce dernier Top 10 de la saison régulière, on envoie du lourd. Si vous voulez du croustillant, des gros noms, de l’objectivité et un bon gros débat sur les meilleurs joueurs offensifs de l’histoire… préparez-vous à vous régaler !

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Souriez, c’est lundi et aujourd’hui, le Top 10 All-Time est immense ! 1h40 de pur plaisir à parler des plus grands noms que la NBA ait connus. Serez-vous d’accord ? Sûrement pas sur tout, mais c’est là tout l’objectif… laissez-vous porter par ce Top 10 des GOATS offensifs de la NBA et n’hésitez pas à donner votre avis (en toute bienveillance, bien sûr !).