Arturas Karnisovas enfin démis de ses fonctions à la tête des Bulls !

ENFIN ! Arturas Karnisovas a été démis de ses fonctions de vice-président par les Bulls ! Marc Eversley, GM de la franchise, perd lui aussi son poste. La Bulls Nation est peut-être la fanbase la plus heureuse de toute la soirée.

Et si Chicago venait de se trouver un nouveau jour férié ? Une prise de la Bastille version Windy City, une date que l’on fêtera désormais chaque année tant elle a apporté le bonheur aux concernés. On laissera les fans des Bulls donner leur avis, mais on se doute déjà de la réponse…

AHHHHHH !!!! ENFINNNN !!!

LES BULLS ET KARNISOVAS C’EST TERMINÉ !! https://t.co/dr63ySRNC3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 6, 2026

Et oui, les miracles existent ! Dans une restructuration plus globale qui voit également Marc Eversley faire ses valises, les Bulls ont dit au revoir (et espérons adieu) à Arturas Karnisovas, vice-président de la franchise depuis avril 2020, et dont le bilan n’a d’égal que la joie que son départ a suscitée.

Presque six ans de règne de terreur, de moves foireux au possible, de déclas catastrophiques, et d’un manque de saveur à en faire pâlir une eau plate. L’heure est enfin au renouveau dans l’Illinois, en espérant que son successeur soit à la hauteur d’une franchise mythique et de fans qui ne demandent qu’à vibrer… au-dessus du play-in ce serait mieux.