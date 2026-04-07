CJ McCollum a un dixième de seconde de prolonger un Hawks – Knicks à l’odeur de Playoffs ! (105-108)

Hawks et Knicks s’affrontaient cette nuit à Atlanta et ce qui semblait déjà être une jolie confrontation de l’Est s’est transformé en choc haletant du début à la fin. Duel de haute volée entre Nickeil Alexander-Walker et Jalen Brunson avant que CJ McCollum soit à un cheveu de prolonger les hostilités, ça mérite son résumé !

Quel énorme kiff de regarder ce Atlanta – New York ! Mano à mano du début à la fin, dans une belle ambiance géorgienne qui rêvait de voir ces Faucons prolonger leur énorme forme du moment. Et s’ils sont bien tombés sur un os venu tout droit de la Big Apple, les Hawks ont quand même bien failli s’en sortir miraculeusement.

Après un immense duel entre Nickeil Alexander-Walker (36 points) et Jalen Brunson (30 points et 13 passes) dans le money-time, le Knick semblait avoir plié l’affaire en inscrivant ses deux lancers pour mettre les siens à +3 avec 1,2 secondes à jouer.

CJ MCCOLLUM ALMOST DID THE UNTHINKABLE pic.twitter.com/Vb6EpF2EER

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 7, 2026

Atlanta n’avait plus de temps mort, mais a quand même eu le temps d’envoyer une prière du milieu de terrain signée CJ McCollum. Prière entendue par les dieux du basket !!! Ou presque…

L’ancien Blazer a lâché le cuir un mini dixième de seconde trop tard, énorme clim dans la salle qui venait d’exploser en voyant le filet trembler. Ça se joue tellement à rien.

M’enfin, cette équipe des Hawks a encore montré de superbes choses face à un adversaire plus que solide, et si la finalité n’est pas celle souhaitée, le chemin lui aura quand même été un pur bonheur à regarder. Merci messieurs pour le spectacle !