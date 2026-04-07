Victor Wembanyama contraint de quitter le match face aux Sixers pour une blessure aux côtes !

Y a des news qui donnent pas le smile du tout, et celle-là en fait partie. Victor Wembanyama a dû quitter le Spurs – Sixers (115-102) cette nuit après avoir été touché aux côtes. Grosse inquiétude dans le Texas.

Pitié pas ça, pas maintenant, pas aussi proche du but. Alors qu’il livrait une belle bataille face à Joël Embiid depuis le début de la rencontre (17 points, 5 rebonds et 3 contres en 16 minutes). Victor Wembanyama a dû rentrer aux vestiaires en toute fin de deuxième quart, visiblement gêné au niveau des côtes. On ne le reverra plus de la soirée…

Victor Wembanyama, who was originally on the injured list for tonight, headed back to the locker room before any of the players took their half time break. He seemed to be ok, but the announcers were caught by surprise along with everyone else. pic.twitter.com/7LoCrXZMLo

— SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) April 7, 2026

Bien qu’il soit resté quelque temps en jeu après, il semblerait que ce soit un choc avec Paul George qui ait causé cette blessure, alors que le Sixer tentait d’intercepter la passe destinée à l’Alien.

pic.twitter.com/RbgN1p7LqK

— Polo (@PoloTheHooper) April 7, 2026

Pour l’instant, pas plus d’infos disponibles. Mitch Johnson, coach des Spurs, a lui-même confié en conférence de presse ne pas avoir eu de nouvelles. Plus qu’à croiser les doigts, toucher du bois, prier les dieux du basket ou n’importe quoi qui pourrait faire tourner le sort en faveur du Français.

Pour rappel, il doit encore jouer au minimum un match pour être éligible aux récompenses de fin de saison, avant de disputer les premiers Playoffs de San Antonio depuis 2019. S’il y a une justice dans ce monde, Victor Wembanyama ne mérite pas d’être blessé à ce moment-là.