Résumé de la nuit en NBA : Énième triple-double de Nikola Jokic pour piéger Portland en fin de match (137-132)

Seulement cinq matchs mais des tas de choses à débriefer après cette nouvelle nuit de NBA, dont une belle victoire des Nuggets en prolongation face à des Blazers qui avaient passé toute la soirée en tête. Le Joker a encore frappé.

Les résultats de la nuit :

Ce qu’il faut retenir :

Superbe match entre Atlanta et New York qui avait comme une odeur de Playoffs dans l’intensité. Nickeil Alexander-Walker a été énorme avec 36 pions, mais malheureusement contré par les 30 points et 13 passes de Jalen Brunson. New York s’impose donc, mais peut dire merci au chrono d’avoir empêché CJ McCollum d’envoyer tout ce beau monde en overtime.

Le Magic s’est fait très très peur dans le money-time en prenant un sale run de 33-11 alors qu’ils avaient 26 points d’avance. Mais plus de peur que de mal, Orlando a bien fini la rencontre et arrache la victoire. Paolo Banchero a été très bon avec 31 points à 10 sur 16 au tir.

Les Spurs ont gagné le match mais la peur de perdre quelque chose de plus important est grande. Victor Wembanyama a quitté le match en fin de première mi-temps touché aux côtes, on attend plus de news. Côté Sixers malgré la défaite, Joël Embiid a envoyé 34 pions et 12 rebonds.

Largement dominé pendant un quart temps et demi, les Cavs se sont ensuite souvenus qu’ils étaient une équipe de basket-ball afin de rouler sur des pauvres Grizzlies en perdition totale. Gros match de Schröder avec 22 points et 11 passes.

Menés de 16 points à 8min30 du buzzer, les Nuggets ont activé le turbo pour piéger Portland au bout du suspense. Une victoire en prolongation maitrisée derrière un énorme triple-double du Joker : 35 points, 14 rebonds et 13 passes.

Le highlight de la nuit :

La « Smoothance » de Nickeil Alexander-Walker :

Nickeil Alexander-Walker that was filthy…

Most Improved Player of the Year, hands down. pic.twitter.com/GiiyJON3Jp

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 7, 2026

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Le programme de ce soir :