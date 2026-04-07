La nuit des Français en NBA : Adama Bal continue son ascension chez les Grizzlies ! (20 points)

Six Français ont foulé les parquets NBA cette nuit. Et si le cas de Victor Wembanyama inquiète, il ne doit pas éclipser les belles performances tricolores comme celle d’Adama Bal cette nuit, auteur de 20 points face aux Cavaliers.

Les résultats de la nuit :

Zaccharie Risacher

Toujours compliqué pour Zacch de trouver sa place dans cette nouvelle rotation des Faucons. Il avait pourtant bien commencé avec une grosse claquette en première mi-temps, avant de s’effacer. 3 points en 7 minutes de jeu face aux Knicks.

Noah Penda

Seulement 2 minutes de jeu pour Noah Penda en toute fin de rencontre. Pas assez pour inscrire la moindre unité statistique.

Victor Wembanyama

Grosse inquiétude pour Victor qui a été forcé de quitter le terrain en première mi-temps après des douleurs aux côtes. Encore plus frustrant quand on voit sur quelle lancée il était dans son duel face à Embiid (17 points, 5 rebonds et 3 contres en 16 minutes), mais bon, on espère surtout des news de santé rassurantes dès que possible…

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— Polo (@PoloTheHooper) April 7, 2026

Adama Bal

Le meilleur Français de la soirée malgré la défaite de ses Grizzlies face aux Cavs. Adama Bal a compilé 20 points à 50% au tir, 6 rebonds et 1 interception en 37 minutes de jeu. L’intégration continue de se passer à merveille !

Adama Bal was on fire! 🔥🔥🔥🔥🔥

5 straight buckets

37 min | 20 pts | 7-14 FG | 6 reb | 0 ast

CLE @ MEM | Apr 07, 2026#GrzNxtGen #NBA pic.twitter.com/b3bw5R1l3g

— He’s On Fire! (@nba_on_fire) April 7, 2026

Olivier Sarr

À l’instar de Noah Penda, une seule petite minute en toute fin de match pour Olivier Sarr, sans statistiques à signaler.

Sidy Cissoko

8 petites minutes pour Sidy. 1 rebond et 1 tir raté. Difficile de juger sur un échantillon aussi minuscule.

Le programme de la nuit :