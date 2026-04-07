La nuit des Français en NBA : Adama Bal continue son ascension chez les Grizzlies ! (20 points)
Le 07 avr. 2026 à 06:32 par Timéo Gomes
Six Français ont foulé les parquets NBA cette nuit. Et si le cas de Victor Wembanyama inquiète, il ne doit pas éclipser les belles performances tricolores comme celle d’Adama Bal cette nuit, auteur de 20 points face aux Cavaliers.
Les résultats de la nuit :
- Hawks – Knicks : 105-108 (les stats)
- Magic – Pistons : 123-107 (les stats)
- Spurs – Sixers : 115-102 (les stats)
- Grizzlies – Cavaliers : 126-142 (les stats)
- Nuggets – Blazers : 137-132 (les stats)
Zaccharie Risacher
Toujours compliqué pour Zacch de trouver sa place dans cette nouvelle rotation des Faucons. Il avait pourtant bien commencé avec une grosse claquette en première mi-temps, avant de s’effacer. 3 points en 7 minutes de jeu face aux Knicks.
Noah Penda
Seulement 2 minutes de jeu pour Noah Penda en toute fin de rencontre. Pas assez pour inscrire la moindre unité statistique.
Victor Wembanyama
Grosse inquiétude pour Victor qui a été forcé de quitter le terrain en première mi-temps après des douleurs aux côtes. Encore plus frustrant quand on voit sur quelle lancée il était dans son duel face à Embiid (17 points, 5 rebonds et 3 contres en 16 minutes), mais bon, on espère surtout des news de santé rassurantes dès que possible…
— Polo (@PoloTheHooper) April 7, 2026
Adama Bal
Le meilleur Français de la soirée malgré la défaite de ses Grizzlies face aux Cavs. Adama Bal a compilé 20 points à 50% au tir, 6 rebonds et 1 interception en 37 minutes de jeu. L’intégration continue de se passer à merveille !
Adama Bal was on fire! 🔥🔥🔥🔥🔥
5 straight buckets
37 min | 20 pts | 7-14 FG | 6 reb | 0 ast
CLE @ MEM | Apr 07, 2026#GrzNxtGen #NBA pic.twitter.com/b3bw5R1l3g
— He’s On Fire! (@nba_on_fire) April 7, 2026
Olivier Sarr
À l’instar de Noah Penda, une seule petite minute en toute fin de match pour Olivier Sarr, sans statistiques à signaler.
Sidy Cissoko
8 petites minutes pour Sidy. 1 rebond et 1 tir raté. Difficile de juger sur un échantillon aussi minuscule.
Le programme de la nuit :
- 1h : Pacers – Wolves (Rudy Gobert et Joan Beringer)
- 1h : Wizards (Bilal Coulibaly et Alex Sarr) – Bulls (Guerschon Yabusele)
- 1h30 : Nets (Nolan Traoré) – Bucks (Ousmane Dieng)
- 1h30 : Raptors – Heat
- 2h : Celtics – Hornets (Moussa Diabaté)
- 2h : Pelicans – Jazz
- 4h : Warriors – Kings (Maxime Raynaud et Killian Hayes)
- 4h30 : Clippers (Nicolas Batum) – Mavericks
- 4h30 : Lakers – Thunder
- 5h : Suns – Rockets