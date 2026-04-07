NCAA : Michigan remporte le titre universitaire face à UConn ! (69-63)

Michigan au sommet, pour la première fois depuis 1989 ! Les vainqueurs NCAA sont connus, au terme d’un match très serré (69-63) en première mi-temps qui bascule finalement en faveur des futurs champions au sortir de la pause. UConn est au tapis, après avoir disputé une troisième finale en quatre ans.

Aday Mara, Elliot Cadeau et leurs compères peuvent être heureux. Ils viennent de prendre l’un des titres les plus prestigieux de leur carrière de basketteur, et ils n’ont même pas encore leur permis. Victoire acquise devant un Lucas Oil Stadium rempli de 70 000 personnes, après un match qui s’est progressivement décanté en leur faveur, notamment grâce à une défense de patron.

MICHIGAN BEATS UCONN TO WIN THE NATIONAL CHAMPIONSHIP 🏆🔥

FIRST TITLE FOR THE WOLVERINES SINCE 1989 〽️ pic.twitter.com/4SVx5YxD9K

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 7, 2026



UConn, et son célèbre coach Dan Hurley, a eu énormément de mal à sortir du marquage défensif des Wolwerines. Si les champions ne se sont pas illustrés par leur adresse de loin (seulement 2/15…), ils ont réussi à faire une grosse différence dans la peinture, avec 36 points sous le cercle (contre 22 pour les Huskies). Mécaniquement, ce déséquilibre se retrouve aussi dans les lancers francs : 25/28 pour Michigan, seulement 12/16 pour UConn.

Dan Hurley takes a moment with Solo Ball & Alex Karaban after losing the National Championship 😔💔 pic.twitter.com/6Z6hpQLn5R

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 7, 2026

À ce niveau de basket, une telle domination dans la raquette ne pardonne pas. Dan Hurley, coach de UConn, a d’ailleurs salué sans détour la performance de ses adversaires du soir, après la partie, qualifiant Michigan comme « une équipe excellente et un champion méritant« .

Plusieurs prospects des deux équipes finalistes sont attendus à Brooklyn, le soir de la Draft NBA 2026. On pense à Yaxel Lendeborg et Aday Mara (Michigan), mais aussi à Braydon Mullins, de UConn, tous attendus au premier tour.