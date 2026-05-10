Steve Kerr prolonge chez les Warriors pour deux ans !

C’était jusqu’ici l’une des grandes incertitudes de l’intersaison. Steve Kerr chez les Warriors, la fin d’une histoire immense ? Et bien finalement non, car le technicien signe pour deux années supplémentaires dans la baie et sera le coach le mieux payé en NBA !

Le bilan récent de Steve Kerr à la tête des Warriors n’est pas des plus glorieux. Des aventures en Playoffs gâchées par des blessures, du basket parfois peu efficace, un groupe mal construit. Mais voilà, Steve Kerr est un monument de la balle orange. L’homme qui a dirigé l’une des plus belles équipes de l’histoire de notre jeu. Et la direction de Golden State veut continuer à lui faire confiance pour tenter d’apporter une ultime bannière à la franchise, aux côtés de Stephen Curry.

🚨 Steve Kerr prolonge aux Warriors et devient le coach le mieux payé de NBA ! 🤑 https://t.co/NpdayAnECZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2026

Pourtant, Kerr a été beaucoup critiqué (à raison) pour sa gestion d’effectif, l’absence de sens tactique clair dans son jeu, très lisse en matière de basket ces dernières saisons. Cela n’a pas effrayé la direction, qui lui offre un salaire lui permettant de rester le coach le mieux payé en NBA.

Avec une intersaison annoncée partout comme agressive pour les Warriors (Giannis Antetokounmpo, LeBron James, Kawhi Leonard sont notamment ciblés), le maintien de Kerr peut être un atout pour ce qu’il représente en termes de coach pour les cibles des Dubs durant le mercato estival. Reste à voir comment ça se passera sur le terrain derrière, où quelques doutes peuvent être ici émis.