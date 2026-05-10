Le Thunder ronronne, mais ça passe ! Face à des Lakers limités et maladroits, OKC a su profiter des pertes de balle de Los Angeles et des points en contre-attaque pour, une nouvelle fois, accélérer en fin de match et ainsi l’emporter pour la troisième fois consécutive face à L.A., et pour la septième fois en sept matchs dans ces Playoffs (une première depuis les Cavs de 2017 d’un certain… LeBron James !).

Le film du match

Le match a démarré tambour battant avec un énorme début de Rui Hachimura (4/4 à trois points) et un Thunder incapable de rater un shoot. Durant toute la première période, OKC s’est appuyé sur ses role players étant donné que Shai Gilgeous-Alexander démarrait la rencontre sur un 2/11 au tir, tandis que les Lakers s’appuyaient sur Hachimura (auteur d’une vraie bonne série individuelle) et… LeBron James évidemment !

Même si ce scénario fonctionne dans un premier temps et voit L.A. virer en tête à la pause (59-57), comme lors des Games 1 et 2, OKC revient et accélère.

Stole it ✔️

Scored it ✔️ pic.twitter.com/6BIATd9Kk7

— OKC THUNDER (@okcthunder) May 10, 2026

À croire que les scénarios se répètent jusqu’au bout. Dans le Game 2, les Lakers étaient également en tête à la mi-temps avant de s’écrouler et de voir les hommes de Mark Daigneault gagner de 18 points. Cette nuit, Los Angeles a résisté autant que faire se peut, mais a subi la foudre de l’efficacité d’OKC et s’est fait dominer dans l’agressivité (rebonds et turnovers).

Un run symbolique dans le troisième quart-temps a vu les possessions californiennes s’enchaîner, avec des pertes de balle qui se succédaient pendant que les joueurs du Thunder souriaient et profitaient de ces cadeaux pour scorer et prendre le large. Et lorsque vous avez 10 ou 15 points de retard sur OKC… ça devient tout de suite mission impossible de revenir !

Résultat, les Lakers s’inclinent logiquement (131-108) et peuvent défaire leurs bagages, car ils ne repartiront sûrement pas dans l’Oklahoma. Ou bien ils peuvent préparer une valise en plus, car les vacances arrivent…

Les stats du match

Ajay Mitchell sort (encore) un match de patron en finissant meilleur marqueur de son équipe avec 24 points, 10 passes, à 10/17 au tir, et 3 interceptions. SGA et Chet Holmgren terminent avec respectivement 23 et 18 points. Une nouvelle fois, la foudre est tombée sur les Lakers lorsque Shai était sur le banc… et ça fait encore plus flipper !

Rui Hachimura réalise une vraie série et sort encore un bon match avec 21 points à 5/8 de loin. LeBron finit avec 19 points, 6 rebonds, 8 passes et jouera peut-être le dernier match de sa vie lundi (on touche du bois, mais on ne sait jamais !).

Le highlight du match

LeBron et DiCaprio dans la même vidéo… ça c’est du highlight !

Leonardo DiCaprio approves the LeBron 3 😂🔥 pic.twitter.com/zH6E6m1N1w

— ESPN (@espn) May 10, 2026

Le scénario se répète à l’identique et OKC s’impose sans briller, mais avec 23 points d’écart au final. 3-0, la série était déjà finie dans les têtes de beaucoup, elle est désormais terminée officieusement. Bien sûr, il faut gagner le quatrième match de la série pour Shai and Co, mais honnêtement… ce ne sont pas ces Lakers qui seront la première équipe à revenir d’un 3-0 ! Cancun, les jaunes et pourpres arrivent !