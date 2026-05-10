Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 10 mai 2026, week-end de Playoffs, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec deux matchs au programme dont un à horaire français ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire Unibet ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Sixers (2,05) – Knicks (1,90)

1h30 : Wolves (2,65) – Spurs (1,58)

Le combiné du NBA Sunday

Les Spurs battent les Wolves et Tyrese Maxey marque au moins 24 points face aux Knicks (2,28) : sous l’impulsion de Victor Wembanyama, les Spurs ont repris l’avantage du terrain au Game 3 et ont bien l’intention d’enfoncer Minnesota ce soir. Wemby est inarrêtable, le collectif des Spurs solide et prêt aux grosses batailles, tandis que les Wolves sont sous pression et diminués physiquement. Avec une victoire de San Antonio, on voit Tyrese Maxey tout faire pour garder les Sixers en vie face aux Knicks. L’arme offensive numéro 1 de Philadelphie (24,4 points de moyenne en Playoffs) sera forcément agressive ce soir et ça se traduira par un carton au scoring, même si la défense des Knicks va encore le viser.



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C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).