WNBA : le Mercury élimine le Liberty, il n’y a plus de Françaises en Playoffs

Fin de parcours pour Marine Johannès et le Liberty. New York n’a pas réussi a faire chuter le Mercury à Phoenix, dans la manche décisive entre les deux équipes. Alyssa Thomas a été énorme et signe un gros triple-double… ce qui signifie aussi que les demi-finales de WNBA sont connues.

Le résultat de la nuit

Phoenix Mercury – New York Liberty : 79-73 (2-1, qualification du Mercury)

Breanna Stewart a tout tenté, devenant même la joueuse la plus rapide de l’histoire de la NBA à scorer 1000 points en Playoffs. 30 points, 9 rebonds, 3 passes, 2 contres, 2 interceptions à 8/17 au tir et 12/15 aux lancers francs. Une performance fleuve mais trop limitée. Dans son équipe, seule Sabrina Ionescu a été de bon secours avec 22 unités, le reste de l’équipe se contentant de scorer 23 points en totalité.

Côté Mercury, une marque plus équilibrée, portée par Alyssa Thomas en triple-double (20 points, 11 rebonds, 11 passes) et Satou Sabally (23 points, 12 rebonds). Alyssa Thomas continue d’écrire sa propre histoire en signant un cinquième triple-double en Playoffs, alors que la WNBA en compte… sept au total (la stat’ de ZINZIN).

La rencontre ? Plutôt serrée, avec de belles batailles tout au long du match mais un gros 7-0 passé par la formation de l’Arizona à 5 minutes du termes qui s’est révélé destructeur de tous les espoirs de New York. Il s’agit là d’une fin de saison pour Marine Johannès, qui n’a pas joué cette nuit.

BRACKET UPDATE 🚨

The Semi-Finals are locked in and here’s a look at the updated bracket for the 2025 WNBA Playoffs presented by @Google .

The Minnesota Lynx will take on the Phoenix Mercury

The Las Vegas Aces will face the Indiana Fever

Round two starts this Sunday, September… pic.twitter.com/DHM1GWUt2u

— WNBA (@WNBA) September 20, 2025

Les demi-finales sont désormais connues : le Mercury affrontera les Lynx de Minnesota, la meilleure équipe de la saison jusqu’ici. De leur côté, les Aces de Las Vegas affronteront l’Indiana Fever. Début des hostilités demain soir, du côté du Nevada !