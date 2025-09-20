Tyler Herro (Heat) opéré du pied et absent 8 semaines

La saison régulière NBA va commencer dans un mois quasiment jour pour jour, mais elle débutera sans Tyler Herro à Miami. L’arrière All-Star du Heat a dû se faire opérer du pied.

La nouvelle a été annoncée par l’insider Shams Charania d’ESPN, qui annonce une absence de huit semaines pour Herro. Huit semaines d’absence, cela nous emmène vers mi-novembre, ce qui signifie que Tyler manquera entre dix et quinze matchs selon la date de son retour.

Aie, Tyler Herro passera le début de saison à l’infirmerie, suite à une opération du pied 😬 https://t.co/VqPWOKoJyu

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 19, 2025

Selon le Miami Herald, Herro a commencé à avoir des douleurs dans la région du pied et de la cheville gauche au début de l’intersaison, lors d’un workout. Alors pourquoi passer sur le billard que maintenant ? Visiblement, le Heat aurait d’abord tenté d’éviter l’opération à travers des injections, mais la douleur n’est jamais vraiment partie.

La bande d’Erik Spoelstra va donc devoir faire sans son top scoreur, qui reste sur une saison de All-Star avec des stats de 23,9 points, 5,2 rebonds et 5,5 passes (47,2% au tir, 37,5% à 3-points, 87,8% aux lancers-francs). Un coup dur pour Miami, mais aussi pour le joueur qui espère décrocher une grosse extension de contrat avec la franchise de Pat Riley. Herro garde néanmoins la pêche, prévenant d’ores et déjà le reste de la NBA que son retour sera épique :

Tyler Herro gives an update on IG:

“Imma tear the league back down once I get off this weak ass bed.” pic.twitter.com/98oWslKCOG

— Brady Hawk (@BradyHawk305) September 19, 2025

Le bon côté de la chose, c’est que ça lui laissera au moins le temps de prendre quelques cours d’histoire. Cela ne peut pas lui faire de mal…