Warriors : Jonathan Kuminga aurait le soutien de Stephen Curry et Jimmy Butler

Jonathan Kuminga et les Warriors n’arrivent toujours pas à trouver un accord sur une prolongation de contrat. Est-ce que les stars de Golden State, de Stephen Curry à Jimmy Butler en passant par Draymond Green, peuvent faire basculer le dossier en faveur de JK ?

En début de semaine, on faisait le point sur l’état des négociations entre Kuminga et les Warriors. En résumé : Golden State a fait une offre de 75 millions de dollars sur 3 ans, offre refusée par le jeune ailier, à cause d’une team option que le joueur souhaite transformer en player option. La franchise a décliné à son tour cette demande, et c’est ainsi qu’on se retrouve aujourd’hui dans une situation où les deux camps n’arrivent toujours pas à s’entendre.

Cette situation, elle pèse de plus en plus chez les Warriors. La preuve : les stars de l’équipe ont commencé à mettre la pression sur les dirigeants de la franchise durant la deuxième partie de l’été (selon Brett Siegel de ClutchPoints).

« Au cours des dernières semaines, les vétérans des Warriors – Curry, Green et Butler – ont tous communiqué avec les dirigeants des Dubs afin de conclure un accord, selon certaines sources. Les trois stars souhaitent toutes que Kuminga revienne dans l’équipe, car ses qualités athlétiques, sa durabilité et sa production sont irremplaçables. Si Kuminga venait à partir, son absence se ferait sentir tout au long de la saison de 82 matchs. »

Jonathan Kuminga a connu beaucoup de hauts et de bas avec le coach Steve Kerr et les Warriors, mais le potentiel de l’ailier de 22 ans est indéniable.

JoKu reste sur une campagne honorable à 15,3 points et 4,6 rebonds de moyenne. Et même si Golden State a montré sa capacité à gagner sans lui, notamment en Playoffs où il a d’abord été benché avant de profiter des blessures pour exploser, il reste un joueur talentueux qui peut vraiment aider les Warriors au cours d’une longue saison régulière. Pour une équipe âgée évoluant dans la terrible Conférence Ouest, c’est précieux.

« Kuminga a fait savoir qu’il était prêt à aider l’équipe en prenant un salaire moins élevé, et tout ce qu’il demande en échange, c’est le droit de décider lui-même de son avenir (traduction : une player option). Steph, Draymond et Jimmy souhaitent que la franchise fasse en sorte de satisfaire la demande de Kuminga, selon certaines sources. » – Brett Siegel

Reste à voir désormais si le soutien de Curry et Cie peut pousser les Warriors à faire plus de concessions dans les négos, alors que le camp d’entraînement approche.

Si aucun accord n’est conclu, Kuminga signera la qualifying offer, sans doute synonyme de départ à la Free Agency 2026 sans la moindre contrepartie…

Steph Curry, Jimmy Butler, and Draymond Green all want Jonathan Kuminga back on the Warriors and believe he can help them compete, per @BrettSiegelNBA

“Over the last few weeks, the Warriors veterans — Curry, Green, and Butler — have all communicated with the Dubs’ brain trust… pic.twitter.com/4U1vEkGcIn

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 19, 2025