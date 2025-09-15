Nous sommes à la mi-septembre et le dossier Jonathan Kuminga n’est toujours pas réglé à Golden State. Pourtant, le camp du joueur et les Warriors négocient de plus en plus en ce moment, mais ça continue de bloquer sur des aspects bien précis…

75 millions de dollars sur 3 ans.

C’est la dernière offre faite par les Warriors à Jonathan Kuminga, agent libre restrictif qui est toujours à la recherche de son premier gros contrat NBA. Mais si l’on en croit Anthony Slater et Shams Charania d’ESPN, les deux camps restent toujours dans l’impasse.

Les Warriors ont donc proposé 75 millions sur 3 ans à Kuminga, mais ça bloque.

Y’a une team option sur la 3eme saison, ce qui ne plaît pas au clan Kuminga sachant qu’il souhaiterait une player option.

Et les Warriors auraient refusé un sign and trade cet été contre Malik Monk… https://t.co/USwS6DEkUC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 15, 2025

Les Warriors avaient initialement offert un contrat de deux ans et 45 millions de dollars à Kuminga, et viennent donc de faire un pas vers le joueur. Le problème avec l’offre actuelle, c’est qu’il y a une team option sur la troisième année, ce qui correspond en gros à une dernière année au salaire non garanti. Et ça, le camp Kuminga n’apprécie pas trop. À la place d’une team option, le jeune ailier veut une player option sur la dernière saison, scénario que les Warriors n’envisagent même pas selon ESPN.

Tout ça pour dire que les négociations entre Golden State et Kuminga ne bloquent pas tant sur le montant brut du contrat, mais sur le niveau de contrôle et la marge de manœuvre que souhaite chaque partie. Le joueur serait prêt à accepter un salaire annuel à hauteur de 20 millions de dollars avec une player option, mais demande 30 millions aux Warriors en cas de team option.

Jonathan Kuminga reportedly believes he has the ability to make MULTIPLE All-Star teams, per @ShamsCharania

“…But Kuminga has stated a belief that he has multitime All-Star potential. He has lined up loss of value insurance to protect himself in the event he signs the… pic.twitter.com/Tf3lITmw8R

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 15, 2025

Dans cette impasse, comment peut évoluer ce dossier ?

On se dirige peut-être vers un dénouement à la Cam Thomas aux Nets, lui qui a décidé de signer la qualifying offer (QO) pour la saison 2025-26 afin de devenir agent libre non restrictif dans un an. C’est un scénario de plus en plus plausible, surtout que les Warriors ont refusé la semaine dernière une offre du camp Kuminga pour une potentielle prolongation d’une saison, avec un salaire plus élevé que les 8 millions de la QO.

On devrait en savoir plus durant la quinzaine à venir, la qualifying offer possédant une deadline au 1er octobre.

À lire également :