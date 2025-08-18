La situation de Jonathan Kuminga n’évolue pas. L’ailier des Golden State Warriors n’a toujours pas de contrat et ses demandes restent hautes. Il pense mériter un montant à la hauteur de ceux gagnés par Cade Cunningham et Scottie Barnes.

Difficile de savoir ce qui arrivera en premier : les prolongations de contrat de Jonathan Kuminga, Josh Giddey et Cam Thomas ou la fin du monde. Les trois hommes restent dans des situations instables et briguent encore et toujours des meilleurs contrats que ceux qui leur sont proposés.

Jonathan Kuminga a vu deux de ses copains de cuvée de Draft, Cade Cunningham et Scottie Barnes, prolonger pour 270 millions de dollars sur cinq ans. Selon Ron Kroichick, le joueur de Golden State estime qu’il est du même calibre et mérite le même salaire.

Jonathan Kuminga reportedly believes he’s on the same level as Cade Cunningham and Scottie Barnes, per @ronkroichick

“He apparently thinks he’s at the Cade Cunningham–Scottie Barnes level, where he should get that type of contract. It’s really a quandary. I think it’s bad for… pic.twitter.com/jftuoINkPU

54 millions de dollars par an, alors que les Warriors ne semblent, aux dernières nouvelles, pas disposés à dépasser les 20 patates, ça fait une sacrée différence.

L’ailier croit en son potentiel et se compare à des joueurs qui sont déjà All-Stars. Cade Cunningham a même terminé 7e de la dernière course au MVP. Une saison d’un niveau que n’a encore jamais effleuré “Joku”. Aucune équipe, sauf immense surprise, ne lui donnera un deal de cette envergure et un terrain d’entente devra bien être trouvé à terme.

Mais est-ce que cela sera à Golden State ? À l’heure actuelle, rien n’est moins sûr…

