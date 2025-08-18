En cette période de préparation pour l’EuroBasket 2025, il y en a un qui affole particulièrement les compteurs. Lauri Markkanen enchaîne les cartons offensifs avec la Finlande, ça promet avant le début des festivités fin août.

40,3 points de moyenne.

C’est la ligne de stats de Lauri Markkanen en trois matchs de préparation, tous remportés par la Finlande. Match par match, voilà ce que ça donne (un conseil, mouillez-vous la nuque) :

48 points* (17/24 au tir, 7/13 à 3-points, 7/8 aux lancers) en 25 minutes contre la Belgique

(17/24 au tir, 7/13 à 3-points, 7/8 aux lancers) en 25 minutes contre la Belgique 31 points (8/12 au tir, 4/6 à 3-points, 11/12 aux lancers) en 23 minutes contre la Belgique

(8/12 au tir, 4/6 à 3-points, 11/12 aux lancers) en 23 minutes contre la Belgique 42 points (10/17 au tir, 3/7 à 3-points, 19/20 aux lancers) en 24 minutes contre la Pologne

Les stats sont tout simplement affolantes, encore plus quand on sait que Markkanen ne joue que… 24 minutes par match sur cette préparation.

*record de l’équipe nationale de Finlande

Quelques highlights de Lauri Markkanen en prépa

Certes, la Belgique et la Pologne ne sont pas vraiment des foudres de guerre, mais Lauri Markkanen a pris l’habitude d’affoler les compteurs dans le basket FIBA. Rappelez-vous le Mondial 2023, où l’intérieur du Jazz avait terminé sur le podium des meilleurs scoreurs avec quasiment 25 points de moyenne.

Si on se demande combien de temps Markkanen portera encore le maillot d’Utah en NBA, il ne fait aucun doute que le talent offensif est à son prime à 28 ans. Et sur ses terres finlandaises, Lauri voudra porter toute une nation le plus loin possible pendant l’Euro. L’Allemagne, la Lituanie et les autres adversaires de la Finlande au premier tour sont prévenus !

