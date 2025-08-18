Alerte aux insomniaques et autres oiseaux de nuits. La saison prochaine, la NBA repousse encore un peu plus le challenge pour ses fans européens. Certains matchs, le mardi, commenceront à 5h00 du matin. Autant dire qu’il faudra vraiment être accro pour les suivre en direct.

Connaissez-vous ces fans de football qui se plaignent lorsque, une fois dans l’année, ils sont contraints de veiller jusqu’à 1h00 du matin pour suivre leur équipe préférée… envoyez-leur cet article.

Les amateurs européens de NBA sont une espèce à part. Un groupe de personnes qui a décidé collectivement que le sommeil n’était pas très utile au quotidien et que la nuit avait des lueurs magiques que le jour ne saurait refléter. Dans cette quête de vie parallèle nocturne, la Grande Ligue a décidé d’encore un peu plus nous aider. Du fait du retour de l’émission “Coast 2 Coast Tuesday” sur NBC, certains matchs, le mardi, commenceront à 5h00 du matin en France !

BREAKING: NBC is rolling out “Coast 2 Coast Tuesday”, which pushes back the second leg of NBA double headers to 11PM ET. pic.twitter.com/57yinlBEeQ

— Legion Hoops (@LegionHoops) August 17, 2025

Si l’information fait peur, au premier abord, les vrais fans de confessions nocturnes (l’auteur avait juste envie de parler un peu de Diam’s) savent que ce n’est en réalité pas le pire horaire pour un européen. À 1h00, il suffit de veiller, à 5h00 il faut se coucher tôt et enchaîner sur sa journée, le plus compliqué reste cet infâme 2h30 qui plombe la nuit de part et d’autre.

Toujours est-il que cette news arrive comme un rappel. Profitez de l’été pour vous ressourcer et accumuler les heures de sommeil, vous en aurez de nouveau bien besoin à partir d’octobre…

Source texte : NBC