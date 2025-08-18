La semaine des Françaises en WNBA : Leïla Lacan a montré toute l’étendue de sa palette

Huit Françaises ont débuté la saison WNBA le 17 mai dernier, elles sont neuf aujourd’hui, un record en cette année post-olympique. Des joueuses déjà confirmées, d’autres qui veulent le devenir, et tous les soirs, ou presque, une ou plusieurs Bleues sur le pont. Pour ceux qui pensaient que la fin de la saison de NBA était synonyme de repos vous avez tapé à côté de la cible, et si vous voulez retrouver l’essentiel des perfs de nos Françaises cette saison dans la plus grande Ligue du monde c’est juste ici, chaque dimanche ! Cette semaine ? Leïla Lacan s’est exprimé tantôt au scoring, tantôt à la passe.

# Gabby Williams (Seattle Storm)

Du mieux individuellement comparé à la semaine dernière pour Gabby Williams. Plus d’adresse et de playmaking, ça, c’est positif et on espère que ça continuera dans ce sens. En revanche collectivement ça reste délicat avec 2 défaites pour 1 victoire. Le calendrier n’était pas simple certes, mais Seattle reste donc à portée des Sparks dans la course aux Playoffs. Ça va être chaud cette fin de saison.

Seattle Storm vs Atlanta Dream : 11 points à 5/10 au tir dont 0/1 du parking, 1/3 aux lancers, 4 rebonds et 6 passes en 32 minutes

Seattle Storm @ Atlanta Dream : 11 points à 5/9 au tir dont 1/4 du parking, 0/0 aux lancers, 2 rebonds et 2 passes en 25 minutes

Seattle Storm vs Phoenix Mercury : 13 points à 6/14 au tir dont 1/4 du parking, 0/0 aux lancers, 3 rebonds et 7 passes en 34 minutes

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 12,4 points à 44,2% au tir dont 30,7% du parking, 85,2% aux lancers, 4,5 rebonds, 4,5 passes, 2,4 steals et 0,4 contre en 32,5 minutes

Watch out… GABBY WILLIAMS IS HEATIN’ UP! 🫢

PHX-SEA | League Pass | #WNBARivalsWeek presented by @Ally pic.twitter.com/jcQcJtbAMD

— WNBA (@WNBA) August 17, 2025

# Dominique Malonga (Seattle Storm)

Petit coup de mou pour Dom après une semaine dernière faite de record et de statement. Une jolie perf quand même contre le Dream et qui permettra en partie à Seattle de décrocher sa seule victoire de la semaine. De là à dire que Dominique Malonga est un facteur X, il n’y a qu’un pas. (qu’on a bien envie de franchir)

Seattle Storm vs Atlanta Dream : 4 points à 2/6 au tir dont 0/0 du parking, 0/0 aux lancers, 1 rebond et 0 passe en 13 minutes

Seattle Storm @ Atlanta Dream : 12 points à 6/9 au tir dont 0/1 du parking, 0/1 aux lancers, 8 rebonds et 2 passes en 19 minutes

Seattle Storm vs Phoenix Mercury : 6 points à 2/6 au tir dont 0/0 du parking, 2/2 aux lancers, 7 rebonds et 1 passe en 18 minutes

Les stats de Dominique Malonga cette saison en WNBA : 6,6 points à 53,2% au tir dont 16,7% du parking, 69,7% aux lancers, 4,3 rebonds, 0,8 passe, 0,4 contre et 0,3 steal en 12,5 minutes

Soft touch from Dominique Malonga 👌

PHX–SEA on League Pass | #WNBARivalsWeek presented by @Ally pic.twitter.com/uahV8tc9Hr

— WNBA (@WNBA) August 17, 2025

# Marine Johannes (New York Liberty)

Très belle semaine pour Marine Johannes qui termine en apothéose avec ses 12 points contre le Lynx malgré la défaite. Les flashs de magicienne sont toujours là, mais plus le temps passe plus ils deviennent frustrants, tant on aimerait voir Magic Marine avec plus de responsabilités.

New York Liberty @ Los Angeles Sparks : 9 points à 3/8 au tir dont 3/8 du parking, 0/0 aux lancers, 4 rebonds et 4 passes en 23 minutes

New York Liberty @ Las Vegas Aces : 5 points à 2/4 au tir dont 1/2 du parking, 0/0 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 14 minutes

New York Liberty @ Minnesota Lynx : 12 points à 5/11 au tir dont 2/6 du parking, 0/0 aux lancers, 1 rebond et 2 passes en 23 minutes

Les stats de Marine Johannes cette saison en WNBA : 6,9 points à 42,9% au tir dont 36,4% du parking, 81,3% aux lancers, 2 rebonds, 1,5 passe, 0,7 steal et 0,2 contre en 18,8 minutes

Put this creative one-legged Marine Johannès dime into the Louvre.pic.twitter.com/jPa5w4O1sz

— Myles (@MylesEhrlich) August 16, 2025

# Bria Hartley (Connecticut Sun)

Difficile de trouver du positif sur les trois derniers matchs de Bria Hartley. De la maladresse, une expulsion et un contact avec Sophie Cunningham qui blessera cette dernière. Hartley se fera même benchée sur toute la fin du match contre le Fever et ne jouera pas une seule minute de la prolongation. Semaine très compliquée.

Connecticut Sun @ Golden State Valkyries : 3 points à 1/9 au tir dont 1/5 du parking, 0/0 aux lancers, 1 rebond et 4 passes en 20 minutes

Connecticut Sun vs Chicago Sky : 0 point à 0/3 au tir dont 0/1 du parking, 0/2 aux lancers, 2 rebonds et 2 passes en 10 minutes

Connecticut Sun vs Indiana Fever : 4 points à 2/5 au tir dont 0/1 du parking, 0/2 aux lancers, 2 rebonds et 0 passe en 23 minutes

Les stats de Bria Hartley cette saison en WNBA : 9 points à 35,2% au tir dont 37,8% du parking, 78,9% aux lancers, 2 rebonds, 3 passes et 0,8 steal en 22,6 minutes

# Leïla Lacan (Connecticut Sun)

En revanche Leïla Lacan, elle, a marqué la semaine de ses exploits. Un premier match sans adresse, mais un statut de joueuse du match contre le Sky avec ses 17 points et la victoire, avant d’envoyer 14 passes décisives pour ZÉRO balles perdues face à Indianapolis (record all-time d’assists sans perte de balle égalé). Son impact se fait de plus en plus ressentir, et ça nous donne le sourire !

Connecticut Sun @ Golden State Valkyries : 6 points à 2/10 au tir dont 0/5 du parking, 2/3 aux lancers, 0 rebond et 3 passes en 33 minutes

Connecticut Sun vs Chicago Sky : 17 points à 6/13 au tir dont 1/3 du parking, 4/6 aux lancers, 4 rebonds et 5 passes en 31 minutes

Connecticut Sun vs Indiana Fever : 7 points à 3/6 au tir dont 1/1 du parking, 0/0 aux lancers, 4 rebonds et 14 passes en 38 minutes

Les stats de Leïla Lacan cette saison en WNBA : 9,4 points à 46,2% au tir dont 20,5% du parking, 84,6% aux lancers, 2,5 rebonds, 3,8 passes, 2,2 steals et 0,1 contre en 25,4 minutes

Leïla Lacan 🇫🇷 ce soir

7 points

4 rebonds

14 PASSES DÉCISIVES (!!)

0 turnover (!!!)

3 steals

en 38 minutes

Elle est en WNBA depuis 1 mois et elle performe à chaque match c’est une folie. Fan de cette joueuse depuis des années mais là elle m’impressionnepic.twitter.com/NYFZ2TfsUc

— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) August 17, 2025

# Mamignan Touré (Connecticut Sun)

Comme d’habitude, difficile de juger les performances de Migna Touré au vu du peu de temps de jeu qui lui est offert. 3 minutes contre Chicago, pas entrée face à Indiana, mais lorsqu’on lui a donné plus de 10 minutes, elle a inscrit 3 points et distribué 2 passes décisives. Dans notre livre, c’est positif.

Connecticut Sun @ Golden State Valkyries : 3 points à 1/3 au tir dont 1/2 du parking, 0/0 aux lancers, 0 rebond et 2 passes en 13 minutes

Connecticut Sun vs Chicago Sky : 0 point à 0/2 au tir dont 0/2 du parking, 0/0 aux lancers, 0 rebond et 0 passe en 3 minutes

Les stats de Mamignan Touré cette saison en WNBA : 1,2 point à 26,7% au tir dont 30% du parking, 0% aux lancers, 0,1 rebond, 0,4 passe, 0,4 steal en 6,2 minutes

# Carla Leite (Golden State Valkyries)

Grosse semaine à quatre matchs pour les Valkyries, malheureusement Carla Leite n’a pas trouvé le créneau pour s’y montrer pleinement. On retiendra alors le très bon bilan collectif de 3 victoires pour 1 défaite sur les 7 derniers jours, et c’est déjà pas mal.

Golden State Valkyries vs Connecticut Sun : 0 point à 0/3 au tir dont 0/1 du parking, 0/0 aux lancers, 0 rebond et 1 passe en 15 minutes

Golden State Valkyries @ Washington Mystics : 5 points à 1/3 au tir dont 1/2 du parking, 2/2 aux lancers, 0 rebond et 1 passe en 13 minutes

Golden State Valkyries @ Chicago Sky : 7 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking, 5/5 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 19 minutes

Golden State Valkyries vs Atlanta Dream : 2 points à 0/1 au tir dont 0/1 du parking, 2/2 aux lancers, 2 rebonds et 2 passes en 16 minutes

Les stats de Carla Leite cette saison en WNBA : 7,1 points à 37,2% au tir dont 15,6% du parking, 88,4% aux lancers, 1,5 rebond, 1,8 passe, 0,6 steal et 0,1 contre en 17,3 minutes

# Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

Janelle Salaün continue sur sa belle lancée de régularité. On oublie le dernier match contre le Dream et on obtient une très jolie semaine faite de scoring et d’adresse. Faites que ça se poursuive le plus longtemps possible, peut-être même jusqu’en Playoffs…

Golden State Valkyries vs Connecticut Sun : 16 points à 6/10 au tir dont 4/7 du parking, 0/0 aux lancers, 1 rebond et 2 passes en 27 minutes

Golden State Valkyries @ Washington Mystics : 11 points à 5/9 au tir dont 1/3 du parking, 0/0 aux lancers, 4 rebonds et 1 passe en 29 minutes

Golden State Valkyries @ Chicago Sky : 15 points à 5/11 au tir dont 3/7 du parking, 2/2 aux lancers, 6 rebonds et 3 passes en 29 minutes

Golden State Valkyries vs Atlanta Dream : 5 points à 2/7 au tir dont 1/4 du parking, 0/0 aux lancers, 5 rebonds et 1 passe en 29 minutes

Les stats de Janelle Salaün cette saison en WNBA : 10,3 points à 39,1% au tir dont 33,1% du parking, 82,1% aux lancers, 4,7 rebonds, 1,2 passe, 0,7 steal et 0,1 contre en 25,6 minutes

Janelle Salaün in her last four games:

13.3 points

4.8 rebounds

1.8 assists

1 steal

18/36 fg (50%)

12/26 3fg (46.2%)

2/2 fts (100%)

Undeniable potential. pic.twitter.com/frBtL3r5ym

— Janelleinfocus (@salauncentral) August 17, 2025

# Iliana Rupert (Golden State Valkyries)

Semaine en dents de scie pour Iliana Rupert qui se sera montrée impactante un match sur deux. Au vu du coup de mou qu’elle a connu la semaine passée, on va vraiment pas se plaindre, et on ne doute absolument pas du fait qu’elle va continuer à préchauffer tranquillement avant de disputer une potentielle post-season.

Golden State Valkyries vs Connecticut Sun : 10 points à 4/7 au tir dont 2/4 du parking, 0/0 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 18 minutes

Golden State Valkyries @ Washington Mystics : 3 points à 1/6 au tir dont 0/4 du parking, 1/1 aux lancers, 2 rebonds et 3 passes en 25 minutes

Golden State Valkyries @ Chicago Sky : 14 points à 5/6 au tir dont 4/4 du parking, 0/0 aux lancers, 2 rebonds et 3 passes en 20 minutes

Golden State Valkyries vs Atlanta Dream : 3 points à 1/4 au tir dont 1/4 du parking, 0/0 aux lancers, 3 rebonds et 0 passe en 12 minutes

Les stats d’Iliana Rupert cette saison en WNBA : 8,3 points à 44,7% au tir dont 44,2% du parking, 90% aux lancers, 3,3 rebonds, 1,3 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 19,6 minutes

# Marieme Badiane (coupée par le Minnesota Lynx)

Les stats de Marième Badiane cette saison en WNBA : 0,3 rebond et 0,7 steal en 3,7 minutes