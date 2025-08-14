WNBA : Leïla Lacan offre la victoire au Sun face à Chicago

Belle nuit à quatre matchs en WNBA, et c’est Leïla Lacan qui remporte les honneurs aujourd’hui grâce à une jolie perf à 17 points, et la victoire contre le Sky. Au menu également : les Valkyries croient de plus en plus aux Playoffs, Las Vegas est enfin lancée, et Seattle est au bord du gouffre. Bienvenue dans le récap.

Les résultats de la nuit

Allons-y dans l’ordre et commençons donc par la rencontre qui nous a offert le titre de ce récap. Le Sun s’est imposé face à Chicago malgré le comeback de ces derniers dans le quatrième quart, une victoire que le Connecticut doit en grande partie à la performance de Leïla Lacan : 17 points à 6/13 au tir, 4 rebonds, 5 passes et 2 interceptions en 31 minutes.

Leïla Lacan was cookin’ in the @ConnecticutSun‘s 71-62 WIN over the Sky 🔥

She put up 17 PTS, 4 REB, and 5 AST to lead her team to victory! #WNBARivalsWeek presented by @ally pic.twitter.com/aJsTsSluMx

— WNBA (@WNBA) August 14, 2025

Pas d’énorme coup de chaud, simplement de la très bonne régularité tout au long du match, en plus de ça avec très peu de déchets puisqu’elle n’a perdu qu’un ballon. Du drive, du mi-distance et même un tir derrière l’arc, tout y est passé. Elle clôture ainsi la série de cinq défaites du Connecticut, que demander de plus.

Direction Washington maintenant, ville dans laquelle se déplaçaient nos trois Françaises des Valkyries pour y affronter les Mystics, et tout s’est passé comme prévu. Victoire facile contrairement à ce que pourrait laisser penser le score, Janelle Salaün et ses 11 points n’y sont pas pour rien, tout comme Veronica Burton (30 points) et Cecilia Zandalasini (20 points), qui ont toutes les deux réalisé leur career-high au scoring.

got it done in D.C.

SAY IT WITH US, VALKS WIN 🗣️ pic.twitter.com/Yjp7jG1frY

— Golden State Valkyries (@valkyries) August 14, 2025

Ça fait 7 victoires sur les 10 derniers matchs pour Golden State actuellement 7ème de la Ligue, à moins d’un mois du terme de la saison, la toute nouvelle franchise de la Baie est qualifiée en Playoffs. Le chemin est encore long, il va falloir rester solide, mais l’espoir est permis !

On part à Vegas maintenant pour le remake des Finales WNBA 2023 entre Aces et Liberty. Seul match vraiment disputé de la nuit, mais ce sont finalement les Aces qui vont l’emporter derrière les 21 points de Jewell Loyd et l’énorme double-double de A’ja Wilson (17 points, 16 rebonds).

The @LVAces hold on to the win after defeating the New York Liberty 83-77 👏

Jewell Loyd and A’ja Wilson provided a HUGE spark to lead their team to victory! Jewell Loyd recorded 21 PTS & 5 3PM. A’ja Wilson had her 3rd straight double-double with 17 PTS & 16 REB.… pic.twitter.com/VWQn8C2WMy

— WNBA (@WNBA) August 14, 2025

Cinquième victoire consécutive pour “Sin City”, la septième sur les huit derniers matchs. Le début de saison était bien en dents de scie, mais la triple MVP et ses coéquipières semblent enfin avoir trouvé leur rythme de croisière. De quoi espérer faire un coup en Playoffs si la dynamique se maintient.

Et enfin dernière rencontre de notre soirée entre Seattle et Atlanta, et si Vegas est bouillante en ce moment, Atlanta l’est encore plus. Six victoires de suite avec celle d’aujourd’hui sur le Storm (merci Rhyne Howard et Allisha Gray), la plus grosse série de victoires active en ce moment. Le contraste est d’autant plus accablant puisque de l’autre côté, Seattle traverse une période très sombre.

Rhyne Howard and Allisha Gray lead Atlanta’s win vs. Seattle 👏

The Dream are now at the top of the Eastern Conference standings. pic.twitter.com/dGi0eGrAFu

— Yahoo Sports (@YahooSports) August 14, 2025

Sixième défaite de suite pour Gabby Williams et Dominique Malonga, dont 5 revers dans le money-time. La frustration est au maximum, d’autant plus que, même si elles sont aujourd’hui huitièmes au classement WNBA, les Sparks se rapprochent très dangereusement et ne sont qu’à une victoire d’égaliser Seattle, Washington est très proche aussi. Attention à ce que la saison ne vire pas au cauchemar…

Petit point sur les Françaises qu’on n’a pas encore évoqué avant de finir. Bria Hartley s’est fait exclure pour une altercation avec Rebecca Allen et Ariel Atkins, Migna Touré n’a malheureusement pas pu s’exprimer avec ses 3 minutes de jeu. Carla Leite et Iliana Rupert ont peiné à s’exprimer avec respectivement 5 et 3 points. Marine Johannes a fait du Marine en 14 minutes de jeu, 5 pions et une bombinette de loin. Et enfin, Gabby Williams a essayé de sauver les siennes avec ses 11 points et 6 passes décisives, tandis que Dominique Malonga n’a joué que 13 minutes pour 4 points à l’arrivée.

Ce soir aucun match au programme, on recharge les batteries avant de retrouver la WNBA pour une grosse soirée à 5 matchs dans la nuit de vendredi à samedi.