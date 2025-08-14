Pas de retour en Europe pour Killian Hayes, qui souhaite tenter à nouveau sa chance en NBA

Courtisé par plusieurs grands clubs européens (Real Madrid, et surtout l’ASVEL), Killian Hayes a refusé les offres du vieux continent pour tenter à nouveau sa chance en NBA. Le meneur tricolore espère être convié à un training camp NBA à la rentrée, selon BeBasket.

Comme d’autres avant lui (Guerschon Yabusele, Théo Maledon en tête), Killian Hayes a eu l’option de revenir en Europe après un début de carrière compliqué en NBA sur sa table. Néanmoins, et alors que l’ASVEL lui avait une offre, le français formé à Cholet Basket a choisi de rester aux États-Unis. Selon Gabriel Pantel-Jouve, le Real Madrid et l’Anadolu Efes avaient également manifesté de l’intérêt pour Hayes, mais rien qui ne soit donc concret.

À 24 ans, Hayes croit encore en sa chance d’obtenir une place durable en NBA. Sa dernière apparition sur les parquets de la grande ligue remonte à mars dernier, lors d’un contrat de 10 jours signé par les Nets afin de remplacer D’Angelo Russell, blessé. Reste à voir qui sera intéressé pour lui proposer une place en camp d’entraînement.