Calendrier NBA : les grandes dates de la saison 2025-26 !
Le 14 août 2025 à 23:01 par Timéo Gomes
Ça y est ! Le calendrier NBA de la saison 2025-26 vient de tomber. Un joyeux bordel bien fourni, alors histoire d’y voir plus clair, on vous propose de s’attarder sur quelques dates clés qui rythmeront notre vie de passionnés de la balle orange, du 21 octobre au 12 avril prochain.
Opening Night, 21 octobre 2025
- 1h30 : Oklahoma City Thunder – Houston Rockets
- 4h : Los Angeles Lakers – Golden State Warriors
The 2025-26 regular season will tip off with a doubleheader on Tuesday, Oct. 21 as the NBA returns to NBC and debuts on Peacock.
Première soirée de NBA Cup, 31 octobre 2025
- 1h : Indiana Pacers – Atlanta Hawks
- 1h : Philadelphia 76ers – Boston Celtics
- 1h30 : Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors
- 2h : Chicago Bulls – New York Knicks
- 3h30 : Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers
- 4h : Phoenix Suns – Utah Jazz
- 4h : Portland Trail Blazers – Denver Nuggets
- 4h30 : Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans
Halloween signera le début des phases de groupe de la NBA Cup. Quelques belles matchups à souligner, surtout à l’Est. On pense notamment au Pacers – Hawks ou au Sixers – Celtics. À l’Ouest on aura le droit à un joli Grizzlies – Lakers. Le tout sublimé par des magnifiques parquets fluorescents (lol), ça va être grandiose !
NBA Christmas Games, 25 décembre 2025 :
- 18h : New York Knicks – Cleveland Cavaliers
- 19h30 : Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs
- 23h : Los Angeles Lakers – Houston Rockets
- 2h : Golden State Warriors – Dallas Mavericks
- 4h30 : Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves
Martin Luther King Day, 19 janvier 2026 :
- 19h : Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks
- 20h30 : Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder
- 21h : Washington Wizards – Los Angeles Clippers
- 23h : New York Knicks vs Dallas Mavericks
- 1h : Philadelphia 76ers – Indiana Pacers
- 1h30 : Brooklyn Nets – Phoenix Suns
- 2h : Detroit Pistons vs Boston Celtics
- 2h : San Antonio Spurs – Utah Jazz
- 4h : Golden State Warriors – Miami Heat
NBA Rivals Week, du 20 au 24 janvier 2026
20 janvier :
- 2h : Houston Rockets – San Antonio Spurs
- 4h : Denver Nuggets – Los Angeles Lakers
21 janvier :
- 1h : Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers
- 3h30 : Milwaukee Bucks – Oklahoma City Thunder
22 janvier :
- 1h30 : Dallas Mavericks – Golden State Warriors
- 4h : Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers
23 janvier :
- 1h : Detroit Pistons – Houston Rockets
- 3h30 : Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers
24 janvier :
- 21h : Philadelphia 76ers – New York Knicks
- 23h30 : Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors
- 2h30 : Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers
Du 20 au 24 janvier seront proposés des matchups entre rivaux dans le cadre de la Rivals Week. Alors même si la connexion entre Cavs et Hornets nous vient pas tout de suite en tête, on aura quand même droit au duel texan entre Rockets et Spurs, le duel européen entre Luka et Niko Jokic, le derby de Los Angeles, les retrouvailles entre Wolves et Warriors après les derniers Playoffs. Le tout sublimé par le retour de Luka Magic à Dallas, la régie du match a déjà préparé ses 34 zooms sur la tête de Nico Harrison.
Classic and budding rivalries between teams and players will be the focus of 11 national games over five days during NBA Rivals Week from Jan. 20-24.
NBA All-Star Weekend 2026, du 13 au 15 février 2026
À vos prédictions quant à qui arpentera les parquets du match des étoiles ou bien les différents concours du week-end, mais en tout cas, ça se déroulera du 13 au 15 février prochain, sous une nouvelle formule USA vs World pour le All-Star Game. De la nouveauté, c’est tout ce qu’on demande.
Dernier soir de saison régulière, 12 avril 2026
- 0h : Boston Celtics – Orlando Magic
- 0h : Cleveland Cavaliers – Washington Wizards
- 0h : Indiana Pacers – Detroit Pistons
- 0h : Miami Heat – Atlanta Hawks
- 0h : New York Knicks – Charlotte Hornets
- 0h : Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks
- 0h : Toronto Raptors – Brooklyn Nets
- 2h30 : Dallas Mavericks – Chicago Bulls
- 2h30 : Houston Rockets – Memphis Grizzlies
- 2h30 : Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans
- 2h30 : Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns
- 2h30 : San Antonio Spurs – Denver Nuggets
- 2h30 : Los Angeles Lakers – Utah Jazz
- 2h30 : Los Angeles Clippers – Golden State Warriors
- 2h30 : Portland Trail Blazers – Sacramento Kings
Quelques dates en vrac
- 3 novembre à 1h : Indiana Pacers – Milwaukee Bucks, retour de Myles Turner à Indianapolis
- 6 novembre à 3h : Phoenix Suns – Los Angeles Clippers, retour de LA LÉGENDE des Suns Bradley Beal à Phoenix
- 5 janvier à 1h30 : Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers, deuxième retour de Luka à Dallas cette saison
En espérant que ce gros récap non exhaustif vous permette d’y voir un peu plus clair sur l’année qui nous attend. La saison 2024-25 était une des plus fortes en émission de la trade deadline jusqu’aux Playoffs de zinzin qu’on a eu. Puisse cette saison à venir nous en procurer encore plus !
