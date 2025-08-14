Calendrier NBA : les grandes dates de la saison 2025-26 !

Ça y est ! Le calendrier NBA de la saison 2025-26 vient de tomber. Un joyeux bordel bien fourni, alors histoire d’y voir plus clair, on vous propose de s’attarder sur quelques dates clés qui rythmeront notre vie de passionnés de la balle orange, du 21 octobre au 12 avril prochain.

Opening Night, 21 octobre 2025

1h30 : Oklahoma City Thunder – Houston Rockets

4h : Los Angeles Lakers – Golden State Warriors

The 2025-26 regular season will tip off with a doubleheader on Tuesday, Oct. 21 as the NBA returns to NBC and debuts on Peacock.

🏀 Shai Gilgeous-Alexander and the @okcthunder receive their championship rings and raise their championship banner before hosting the @HoustonRockets… pic.twitter.com/TRuUEgH3zP

— NBA Communications (@NBAPR) August 12, 2025

Première soirée de NBA Cup, 31 octobre 2025

1h : Indiana Pacers – Atlanta Hawks

1h : Philadelphia 76ers – Boston Celtics

1h30 : Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors

2h : Chicago Bulls – New York Knicks

3h30 : Memphis Grizzlies – Los Angeles Lakers

4h : Phoenix Suns – Utah Jazz

4h : Portland Trail Blazers – Denver Nuggets

4h30 : Los Angeles Clippers – New Orleans Pelicans

Halloween signera le début des phases de groupe de la NBA Cup. Quelques belles matchups à souligner, surtout à l’Est. On pense notamment au Pacers – Hawks ou au Sixers – Celtics. À l’Ouest on aura le droit à un joli Grizzlies – Lakers. Le tout sublimé par des magnifiques parquets fluorescents (lol), ça va être grandiose !

NBA Christmas Games, 25 décembre 2025 :

18h : New York Knicks – Cleveland Cavaliers

19h30 : Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs

23h : Los Angeles Lakers – Houston Rockets

2h : Golden State Warriors – Dallas Mavericks

4h30 : Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves

The NBA will feature five games on Christmas Day (Thursday, Dec. 25) for the 18th consecutive year, with ABC and ESPN both televising each matchup. pic.twitter.com/GjmfyljacD

— NBA Communications (@NBAPR) August 12, 2025

Martin Luther King Day, 19 janvier 2026 :

19h : Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks

20h30 : Cleveland Cavaliers – Oklahoma City Thunder

21h : Washington Wizards – Los Angeles Clippers

23h : New York Knicks vs Dallas Mavericks

1h : Philadelphia 76ers – Indiana Pacers

1h30 : Brooklyn Nets – Phoenix Suns

2h : Detroit Pistons vs Boston Celtics

2h : San Antonio Spurs – Utah Jazz

4h : Golden State Warriors – Miami Heat

NBC Sports will present four games on Martin Luther King Jr. Day (Monday, Jan. 19). pic.twitter.com/MXmoguIkId

— NBA Communications (@NBAPR) August 12, 2025

NBA Rivals Week, du 20 au 24 janvier 2026

20 janvier :

2h : Houston Rockets – San Antonio Spurs

4h : Denver Nuggets – Los Angeles Lakers

21 janvier :

1h : Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers

3h30 : Milwaukee Bucks – Oklahoma City Thunder

22 janvier :

1h30 : Dallas Mavericks – Golden State Warriors

4h : Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers

23 janvier :

1h : Detroit Pistons – Houston Rockets

3h30 : Oklahoma City Thunder – Indiana Pacers

24 janvier :

21h : Philadelphia 76ers – New York Knicks

23h30 : Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors

2h30 : Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers

Du 20 au 24 janvier seront proposés des matchups entre rivaux dans le cadre de la Rivals Week. Alors même si la connexion entre Cavs et Hornets nous vient pas tout de suite en tête, on aura quand même droit au duel texan entre Rockets et Spurs, le duel européen entre Luka et Niko Jokic, le derby de Los Angeles, les retrouvailles entre Wolves et Warriors après les derniers Playoffs. Le tout sublimé par le retour de Luka Magic à Dallas, la régie du match a déjà préparé ses 34 zooms sur la tête de Nico Harrison.

Classic and budding rivalries between teams and players will be the focus of 11 national games over five days during NBA Rivals Week from Jan. 20-24.

NBA Schedule Release presented by @Ticketmaster pic.twitter.com/J91gLj3wBa

— NBA Communications (@NBAPR) August 14, 2025

NBA All-Star Weekend 2026, du 13 au 15 février 2026

À vos prédictions quant à qui arpentera les parquets du match des étoiles ou bien les différents concours du week-end, mais en tout cas, ça se déroulera du 13 au 15 février prochain, sous une nouvelle formule USA vs World pour le All-Star Game. De la nouveauté, c’est tout ce qu’on demande.

Dernier soir de saison régulière, 12 avril 2026

0h : Boston Celtics – Orlando Magic

0h : Cleveland Cavaliers – Washington Wizards

0h : Indiana Pacers – Detroit Pistons

0h : Miami Heat – Atlanta Hawks

0h : New York Knicks – Charlotte Hornets

0h : Philadelphia 76ers – Milwaukee Bucks

0h : Toronto Raptors – Brooklyn Nets

2h30 : Dallas Mavericks – Chicago Bulls

2h30 : Houston Rockets – Memphis Grizzlies

2h30 : Minnesota Timberwolves – New Orleans Pelicans

2h30 : Oklahoma City Thunder – Phoenix Suns

2h30 : San Antonio Spurs – Denver Nuggets

2h30 : Los Angeles Lakers – Utah Jazz

2h30 : Los Angeles Clippers – Golden State Warriors

2h30 : Portland Trail Blazers – Sacramento Kings

Quelques dates en vrac

3 novembre à 1h : Indiana Pacers – Milwaukee Bucks, retour de Myles Turner à Indianapolis

6 novembre à 3h : Phoenix Suns – Los Angeles Clippers, retour de LA LÉGENDE des Suns Bradley Beal à Phoenix

5 janvier à 1h30 : Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers, deuxième retour de Luka à Dallas cette saison

En espérant que ce gros récap non exhaustif vous permette d’y voir un peu plus clair sur l’année qui nous attend. La saison 2024-25 était une des plus fortes en émission de la trade deadline jusqu’aux Playoffs de zinzin qu’on a eu. Puisse cette saison à venir nous en procurer encore plus !

Where To Watch KEY DATES for the 2025-26 NBA season 📺🏀

The full schedule is out, learn more: https://t.co/Zm2PTBkf2p pic.twitter.com/UY0OLneawc

— NBA (@NBA) August 14, 2025