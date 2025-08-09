NBA Opening Night : on connaît les deux affiches qui lanceront la saison 2025-26

Hier soir, Shams Charania a commencé à dévoiler les premières affiches clés de la saison NBA à venir, en commençant par la nuit d’ouverture. Deux affiches très alléchantes comme d’habitude, mais aucune équipe de l’Est ne sera de la partie. De quoi faire jaser les adeptes de la East Coast.

Il reste encore quelques mois avant de retrouver notre NBA adorée, mais plus les jours passent, plus les retrouvailles se rapprochent. Histoire de se projeter encore un peu plus vers cette date qui paraît aujourd’hui si lointaine, ce bon vieux Shams nous a révélé le menu qui animera le retour de la Grande Ligue. Un premier soir 100% West Coast.

Ouverture de la saison 2025-26, le 21 octobre 2025 :

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors

🚨🚨🚨Opening Night of the 2025-26 NBA season on NBC on Oct. 21, per sources:

– Houston Rockets at Oklahoma City Thunder

– Golden State Warriors at Los Angeles Lakers

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 8, 2025

Adam Silver a sorti sa meilleure énergie de twittos, et forcera Kevin Durant à regarder la première bannière de l’histoire du Thunder rejoindre le plafond du Paycom Center. L’odeur du sang dès les premières minutes d’une nouvelle saison NBA, rien à dire, c’est un sans-faute de la part de la Grande Ligue.

Tout ça avant de voir LeBron James et Stephen Curry se foutre sur la tronche pour la 57ème fois de leur carrière respective. Les deux pépères nous font revenir en 2016 dès qu’ils se croisent tant leurs duels sont épiques et souvent à l’origine d’immenses performances. On rajoute là-dedans le premier match de skinny Luka Doncic, comme si le match n’était déjà pas assez attrayant.

Cependant, aucune équipe de la Conférence Est. Un constat d’autant plus flagrant lorsqu’on regarde également les affiches Noël qui, sur cinq matchs, ne contiennent qu’une rencontre entre Cavs et Knicks pour représenter cette Conf. Regrettable.

Les infos calendrier vont continuer de tomber dans les prochains jours, mais la date à retenir est bien la suivante : le 21 octobre prochain, toute la planète basket sera dans son canapé pour lancer une nouvelle saison endiablée.

Source texte : Shams Charania