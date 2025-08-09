NBA Christmas Games 2025 : voici la liste des matchs qui rythmeront notre Noël

Après les matchs d’ouverture, la deuxième grosse date du calendrier NBA à avoir vu ses affiches être révélées, c’est bien Noël et les Christmas Games. Cinq rencontres comme d’habitude, qui nous emmèneront du début de soirée jusqu’au bout de la nuit, et il y a de très belles choses à se mettre sous la dent.

L’info nous vient tout droit de Shams, qui dans la foulée de ceux de l’Opening Night, a aussi dévoilé les cinq matchs du 25 décembre prochain. Une seule rencontre de l’Est et des face-à-face plus qu’intriguant, voici la liste :

NBA Christmas Games, 25 décembre 2025 :

New York Knicks – Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs

Los Angeles Lakers – Houston Rockets

Golden State Warriors – Dallas Mavericks

Denver Nuggets – Minnesota Timberwolves

🚨🎄 NBA Christmas Day 2025 on ABC and ESPN, per sources:

– Cleveland Cavaliers at New York Knicks

– San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder

– Houston Rockets at LA Lakers

– Dallas Mavericks at Golden State Warriors

– Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 8, 2025

Petit décryptage rapide. Le choc entre les deux favoris de l’Est Cavs et Knicks. Wemby qui affronte Chet Holmgren. Un face à face de vieux briscards entre Kevin Durant et LeBron James. Le retour de Klay Thompson à Golden State qui nous avait déjà fourni un des plus beaux matchs de la saison l’an dernier, et enfin le duel entre deux outsiders de l’Ouest qui cherchent à détrôner le Thunder. Le tout sous le regard assidu de ce bon vieux Papa Noël, que demander de plus.

Il faudra attendre encore un petit peu avant de voir tous ces matchs sous le sapin, mais quand on se souvient du nombre de zinzinerries auxquelles on a eu droit l’année dernière, on se dit que l’attente en vaut forcément la chandelle.