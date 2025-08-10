WNBA : le trio français des Valkyries fait le travail face aux Sparks

Deux petits matchs WNBA à se mettre sous la dent cette nuit, avant l’habituelle grosse soirée du dimanche. Un début de ce que la Ligue appelle la Rivals Week assez pauvre en suspense dans les deux rencontres, mais un trio de Françaises qui a fait son taf pour venir à bout de Los Angeles. On vous résume tout ça.

Les résultats de la nuit

Commençons par nous rendre dans l’Indiana pour y voir le Fever affronter le Sky de Chicago. Une affiche qui, habituellement, est le théâtre de multiples accrochages entre Caitlin Clark et Angel Reese, mais en l’absence des deux, c’est Kelsey Mitchell qui a repris le flambeau, en offrant une très grosse performance.

26 points et 8 passes décisives pour Mitchell, qui par la même occasion est devenue la meilleure scoreuse de la saison WNBA devant Napheesa Collier, à voir si elle peut conserver son avantage jusqu’au bout. Performance parfaitement complétée par Lexie Hull (17 points), Sophie Cunningham (16 points) et Aliyah Boston (15 points). Une victoire facile et collective contre un Sky qui n’y arrive juste plus (une seule petite victoire sur les 11 derniers matchs). Indiana solidifie encore un peu plus son podium de l’Est.

🚨 FINAL SCORES AND TOP PERFORMERS 🚨

Kelsey Mitchell powered the @IndianaFever in their 92-70 win over the Chicago Sky, becoming the WNBA’s scoring leader this season with 710 points.

26 PTS I 3 REB I 8 AST I 4-8 3PM#RivalsWeek pic.twitter.com/cG4JlBVauP

— WNBA (@WNBA) August 10, 2025

Direction la Baie maintenant, pour un derby californien qui aurait pu produire plus de suspense au vu de la très grande forme des Sparks ces derniers temps… mais il n’en est rien. Les Valkyries ont dominé toute la rencontre et se sont imposées tranquillement. Nos trois Françaises n’y sont pas pour rien.

Iliana Rupert a malheureusement vécu un match compliqué et sans adresse (4 points à 1/6 au tir), mais Carla Leite et Janelle Salaün sont venues à la rescousse. La première a inscrit 9 points en seulement 15 minutes de temps de jeu, tandis que la dernière en a planté 11, accompagnés de 8 rebonds et 2 interceptions, on n’était pas loin du double-double.

and this is why https://t.co/oABaLgQaRK pic.twitter.com/cX5sDEOFJ4

— Golden State Valkyries (@valkyries) August 10, 2025

Pas grand-chose à dire de plus sur cette première nuit de WNBA Rivals Week, mais il y a du très lourd qui arrive dès le début de soirée. Le choc entre les deux meilleures équipes de la Ligue, Liberty et Lynx. Minimum cinq Françaises qui devraient fouler les parquets. Le programme est chargé, alors on va tranquillement préparer le popcorn !

Le programme du soir