WNBA : A’ja Wilson en mode historique, Dominique Malonga enchaîne mais perd encore

Oh la grosse nuit WNBA à 5 matchs qui fait bien plaisir, d’autant plus quand elle nous offre autant de choses à décortiquer. Le Lynx définitivement meilleure équipe de la Ligue, Seattle maudit mais qui voit son diamant Dominique Malonga se polir de plus en plus, et A’ja Wilson taille patronne. Bienvenue dans le récap !

Les résultats de la nuit

On commence rapidement avec les matchs qui ont délivré le moins de suspense ou de faits marquants. Le duo de rookie des Mystics Kiki Iriafen/Sonia Citron est venu à bout de Paige Bueckers et de ses Wings. Atlanta s’est défait du Mercury. Et enfin dans un choc entre les deux leaders de Conférence, le Lynx a vaincu New York, et ce même sans Napheesa Collier. Le genre de statement qui montre bien qui sont les boss de la Ligue cette saison.

Envolons-nous désormais vers la cité des anges, pour le remake d’un thriller à double prolongation qui a eu lieu il y a une petite dizaine de jours, entre les Sparks de LA et le Storm de Seattle. Pas d’overtime cette fois, mais un suspense tout aussi haletant. Dommage que Seattle ait décidé d’être aussi clutch que Tracy McGrady en Playoffs depuis 10 jours. 91 partout à 12 secondes de la fin, avant que Dearica Hamby inscrive le layup de la gagne pour les Angelinas… exactement comme la dernière fois.

Sparks win a thriller over the Storm! 😮‍💨

Dearica Hamby comes up clutch with the game-winning bucket! 💪 pic.twitter.com/nk6LQnJ4J9

— espnW (@espnW) August 11, 2025

Énième défaite cruelle pour le Storm, la cinquième consécutive, toutes avec 4 points ou moins d’écart. Seul rayon de soleil dans la pénombre, le développement de Dominique Malonga qui semble porter ses fruits. Nouveau double-double pour la Française à 20 points (9/12 au tir) et 11 rebonds. Encore un record de précocité puisqu’elle devient la plus jeune joueuse de l’histoire WNBA à enchaîner deux matchs à 20 pions ou plus. Si seulement ces records pouvaient être accompagnés de victoires.

Dominique Malonga is on a roll 👏

With 20 points and 11 rebounds, she becomes the youngest player (19 years-old) in WNBA history to record back-to-back games of 20+ PTS !#WelcometotheW | WNBA Rival Week presented by @Ally pic.twitter.com/uxFK0DACUU

— WNBA (@WNBA) August 11, 2025

Tout cela nous mène au dernier match de la soirée entre Vegas et le Sun du Connecticut. Sur le papier un match sans grand enjeu sportif, le troisième de l’Ouest contre la pire équipe de la Ligue, mais qui a finalement été le théâtre de l’Histoire avec un grand H. A’ja Wilson, triple MVP de la Ligue, a réalisé une performance historique en inscrivant 32 points et 20 rebonds, seule et unique joueuse à avoir réuni ces deux statistiques dans un même match.

Ça c’est de la performance qui performe ! Avec la blessure de Napheesa Collier jusque là favorite, attention à ce que Wilson ne vienne pas s’approprier un quatrième titre de MVP, chose qu’aucune joueuse de la Grande Ligue féminine n’a encore réussi à faire. Ah oui et petit rappel, A’ja Wilson vient seulement d’avoir 29 ans… c’est effrayant !

A’JA WILSON MAKES HISTORY IN ACES WIN 🏆

She becomes the FIRST player in WNBA history to record 30+ PTS and 20+ REB in a game!

32 PTS | 20 REB | 5 AST | 2 STL | 52.0 FG% (13-25)#WNBARivalsWeek presented by @ally pic.twitter.com/ftqXUkEpay

— WNBA (@WNBA) August 11, 2025

Côté Françaises, outre le très bon match de Dominique Malonga, Marine Johannes enchaîne son deuxième match consécutif à 10 points avec New York, Gabby Williams (5 points, 2 sur 5 au tir) a peiné à trouver son rythme avec Seattle, tandis que Leïla Lacan (13 points, 5 passes dé) et Bria Hartley (9 points, 4 passes dé) ont fait comme elles ont pu face à l’ogre Wilson. Migna Touré, elle, n’a pas pu s’exprimer avec seulement deux petites minutes de jeu.

Après la tempête vient le calme, puisqu’un seul match occupera la soirée WNBA à venir, mais attention, six Françaises pourraient se retrouver sur le parquet, alors on reste très attentif à cette rencontre entre Valkyries et Sun.

Le programme du soir