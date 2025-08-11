Les séries de l’été : Lakers – Blazers 2000 ! Vidéo TrashTalk

Les séries de l’été ! C’est la série de vidéos concoctées depuis la canapé et qui va vous accompagner pendant quelques semaines en ces mois de juillet et d’août. Le concept est simple : il s’agit de revenir en détail et de revivre une grande série de Playoffs. On pose le contexte, on parle des protagonistes (joueurs, coachs, staff, etc…), on décrypte la série match par match, on sort un top 3 des joueurs et pour finir : une conclusion et une morale de la série. Allez, on enchaîne avec une série qui est un classique incontournable, une série immense : Lakers – Blazers 2000 !!