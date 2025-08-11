La semaine des Françaises en WNBA : Dominique Malonga est en train de devenir indispensable

Huit françaises ont débuté la saison WNBA le 17 mai dernier, elles sont neuf aujourd’hui, un record en cette année post-olympique. Des joueuses déjà confirmées, d’autres qui veulent le devenir, et tous les soirs, ou presque, une ou plusieurs Bleues sur le pont. Pour ceux qui pensaient que la fin de la saison de NBA était synonyme de repos vous avez tapé à côté de la cible, et si vous voulez retrouver l’essentiel des perfs de nos Françaises cette saison dans la plus grande Ligue du monde c’est juste ici, chaque dimanche ! Cette semaine ? Dominique Malonga trouve de plus en plus de rythme (et de minutes), les records de précocité tombent les uns après les autres.

# Gabby Williams (Seattle Storm)

Le Storm est malheureusement en train de vivre une période très compliquée, et Gabby Williams n’y échappe pas. Trois défaites cette semaine, cinq de suite, toutes dans le money-time, les coups de poignards s’enchaînent et l’ailière n’arrive pas à trouver du rythme comme en témoigne son adresse. Allez, faut vite remettre le pied à l’étrier sinon les Playoffs pourraient bien échapper à Seattle.

Seattle Storm vs Minnesota Lynx : 9 points à 3/9 au tir dont 1/3 du parking, 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 4 passes en 33 minutes

Seattle Storm @ Las Vegas Aces : 14 points à 4/10 au tir dont 1/4 du parking, 5/5 aux lancers, 3 rebonds et 4 passes en 37 minutes

Seattle Storm @ Los Angeles Sparks : 5 points à 2/5 au tir dont 1/3 du parking, 0/2 aux lancers, 2 rebonds et 3 passes en 25 minutes

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 12,5 points à 43,8% au tir dont 31,3% du parking, 87,9% aux lancers, 4,6 rebonds, 4,5 passes, 2,5 steals et 0,4 contre en 32,6 minutes

this assist is fucking insane 🤯 pic.twitter.com/PjBwvwoppR

— gabby williams l⚯ps (@gabbysloops) August 9, 2025

# Dominique Malonga (Seattle Storm)

Seule lueur d’espoir dans le marasme que traverse Seattle, Dominique Malonga est en train de prendre du galon au fur et à mesure de la saison. Deux double-doubles consécutifs, une première pour une joueuse aussi jeune, elle est même la plus jeune de l’histoire à enchaîner deux matchs à 20 points ou plus. C’est quoi la suite ? Une place de titulaire ?

Seattle Storm vs Minnesota Lynx : 12 points à 6/8 au tir dont 0/0 du parking, 0/0 aux lancers, 3 rebonds et 0 passe en 17 minutes

Seattle Storm @ Las Vegas Aces : 22 points à 8/11 au tir dont 0/0 du parking, 6/7 aux lancers, 12 rebonds et 0 passe en 25 minutes

Seattle Storm @ Los Angeles Sparks : 20 points à 9/12 au tir dont 1/1 du parking, 1/2 aux lancers, 11 rebonds et 1 passe en 30 minutes

Les stats de Dominique Malonga cette saison en WNBA : 6,5 points à 53,9% au tir dont 18,2% du parking, 70% aux lancers, 4,2 rebonds, 0,7 passe, 0,4 contre et 0,3 steal en 12,1 minutes

Dominique Malonga off the bench (last two games):

22 PTS | 12 RBS | 72.7% FG

20 PTS | 11 RBS | 75.0% FG

✨ pic.twitter.com/cGFf8N8saI

— I talk hoops 🏀 (@trendyhoopstars) August 11, 2025

# Marine Johannes (New York Liberty)

Semaine bien remplie statistiquement pour Marine Johannes. Deux matchs à 10 points ça donne le sourire. Dommage de passer à côté de la semaine collective parfaite en perdant face au Lynx, mais peu importe, quand Marine performe, c’est toute la France qui festoie.

New York Liberty vs Dallas Wings : 2 points à 1/4 au tir dont 0/2 du parking, 0/0 aux lancers, 2 rebonds et 3 passes en 18 minutes

New York Liberty @ Dallas Wings : 10 points à 3/8 au tir dont 1/5 du parking, 3/3 aux lancers, 3 rebonds et 2 passes en 23 minutes

New York Liberty vs Minnesota Lynx : 10 points à 3/8 au tir dont 3/7 du parking, 1/2 aux lancers, 1 rebond et 0 passe en 17 minutes

Les stats de Marine Johannes cette saison en WNBA : 6,8 points à 42,8% au tir dont 36,3% du parking, 81,3% aux lancers, 2 rebonds, 1,5 passe, 0,7 steal et 0,2 contre en 18,7 minutes

When ‘impossible’ becomes just another marine johannès bucket. pic.twitter.com/vhjpoqR5Lc

— The Wiz 🪄 (@mercimarinej23) August 10, 2025

# Bria Hartley (Connecticut Sun)

Pas grand chose à reprocher à Bria Hartley malgré les trois défaites du Sun sur la semaine. Le taf a été fait sans vraiment marquer les esprits par une performance exceptionnelle. Du bon taf de titulaire finalement.

Connecticut Sun @ Phoenix Mercury : 7 points à 3/8 au tir dont 1/3 du parking, 0/0 aux lancers, 1 rebond et 4 passes en 21 minutes

Connecticut Sun @ Los Angeles Sparks : 16 points à 6/13 au tir dont 4/8 du parking, 0/0 aux lancers, 1 rebond et 3 passes en 26 minutes

Connecticut Sun @ Las Vegas Aces : 9 points à 3/6 au tir dont 3/3 du parking, 0/0 aux lancers, 3 rebonds et 4 passes en 29 minutes

Les stats de Bria Hartley cette saison en WNBA : 9,7 points à 36,4% au tir dont 39,1% du parking, 81,1% aux lancers, 2 rebonds, 3,1 passes et 0,8 steal en 23,1 minutes

Bria Hartley is 3 for 3 from downtown (and nice assist from Leila Lacan) #WNBA #ConnecticutSun pic.twitter.com/cshgw1xpsg

— Danielle Hobeika (@DanielleHobeika) August 11, 2025

# Leïla Lacan (Connecticut Sun)

Jolie semaine individuelle pour Leïla Lacan avec trois matchs au-dessus de 10 points. Des bons pourcentages au tir malgré une grosse maladresse de loin, on n’oublie pas le playmaking avec pas mal de caviars distribués et la défense avec les interceptions. Du positif, du positif, et encore du positif.

Connecticut Sun @ Phoenix Mercury : 10 points à 4/9 au tir dont 0/2 du parking, 2/2 aux lancers, 5 rebonds et 2 passes en 22 minutes

Connecticut Sun @ Los Angeles Sparks : 10 points à 5/9 au tir dont 0/1 du parking, 0/0 aux lancers, 2 rebonds et 7 passes en 26 minutes

Connecticut Sun @ Las Vegas Aces : 13 points à 6/12 au tir dont 1/6 du parking, 0/0 aux lancers, 0 rebond et 5 passes en 25 minutes

Les stats de Leïla Lacan cette saison en WNBA : 9,3 points à 48,5% au tir dont 20% du parking, 94,1% aux lancers, 2,5 rebonds, 2,9 passes, 2,3 steals et 0,1 contre en 23,5 minutes

One month of Leïla Lacan 🗣️ pic.twitter.com/TnL9eyTXHZ

— Connecticut Sun (@ConnecticutSun) August 8, 2025

# Mamignan Touré (Connecticut Sun)

Et bien voilà ! Migna Touré a finalement réussi à inscrire ses premiers points en WNBA. On notera surtout son bon match contre les Sparks au vu de son temps de jeu. Le rôle reste très minime, mais une semaine comme ça, ça fait du bien au moral !

Connecticut Sun @ Phoenix Mercury : 2 points à 1/3 au tir dont 0/2 du parking, 0/0 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 7 minutes

Connecticut Sun @ Los Angeles Sparks : 6 points à 2/3 au tir dont 2/2 du parking, 0/0 aux lancers, 0 rebond et 1 passe en 9 minutes

Connecticut Sun @ Las Vegas Aces : 0 points à 0/0 au tir dont 0/0 du parking, 0/0 aux lancers, 0 rebond et 0 passe en 2 minutes

Les stats de Mamignan Touré cette saison en WNBA : 1,1 point à 30% au tir dont 33% du parking, 0% aux lancers, 0,1 rebond, 0,3 passe, 0,6 steal et 0 contre en 5,9 minutes

# Carla Leite (Golden State Valkyries)

Petite semaine pour les joueuses des Valkyries avec seulement deux rencontres. Carla Leite en a profité pour s’exprimer au scoring malgré cette maladresse qui la poursuit depuis le début de sa saison. La Ligue devrait craindre le jour où ça va se débloquer.

Golden State Valkyries vs Las Vegas Aces : 11 points à 4/12 au tir dont 0/4 du parking, 3/3 aux lancers, 3 rebonds et 2 passes en 24 minutes

Golden State Valkyries vs Los Angeles Sparks : 9 points à 3/7 au tir dont 1/1 du parking, 1/1 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 15 minutes

Les stats de Carla Leite cette saison en WNBA : 7,7 points à 38,3% au tir dont 15,3% du parking, 86,7% aux lancers, 1,6 rebond, 1,9 passe, 0,7 steal et 0,1 contre en 17,6 minutes

« Carla Leite… Yes…. Ça dit quoi ? » 😭😭😭

Faut quand même se rendre compte qu’on a un trio de françaises qui apprend à un cast américain à parler la langue de Molière https://t.co/LK7DS7eQvI

— Tibo 🕸🦋 (@MNThibault_) August 10, 2025

# Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

Janelle Salaün a bien rempli son rôle de titulaire en enchaînant deux matchs au-dessus de ses moyennes offensivement. Elle a surtout été une bonne contributrice de la victoire des siennes sur les Sparks qui étaient en feu depuis quelques temps. On en redemande !

Golden State Valkyries vs Las Vegas Aces : 13 points à 4/11 au tir dont 0/3 du parking, 5/5 aux lancers, 3 rebonds et 3 passes en 30 minutes

Golden State Valkyries vs Los Angeles Sparks : 11 points à 4/9 au tir dont 3/8 du parking, 1/1 aux lancers, 8 rebonds et 1 passe en 32 minutes

Les stats de Janelle Salaün cette saison en WNBA : 10,1 points à 37,5% au tir dont 30,9% du parking, 81,1% aux lancers, 4,8 rebonds, 1,1 passe, 0,6 steal et 0,1 contre en 25 minutes

# Iliana Rupert (Golden State Valkyries)

Première semaine compliquée pour Iliana Rupert depuis son arrivée en WNBA cette saison. Ses minutes sur les deux matchs étaient bien en dessous de ses moyennes, il faut dire qu’affronter A’ja Wilson puis Azura Stevens, c’est pas non plus le plus arrangeant. Pas de panique, confiance totale en la capacité d’Iliana à très vite rebondir !

Golden State Valkyries vs Las Vegas Aces : 2 points à 1/2 au tir dont 0/1 du parking, 0/0 aux lancers, 1 rebond et 0 passe en 12 minutes

Golden State Valkyries vs Los Angeles Sparks : 4 points à 1/6 au tir dont 1/6 du parking, 1/2 aux lancers, 1 rebond et 2 passes en 13 minutes

Les stats d’Iliana Rupert cette saison en WNBA : 8,8 points à 43,4% au tir dont 44,4% du parking, 88,9% aux lancers, 3,9 rebonds, 1 passe, 0,6 steal et 0,1 contre en 19,9 minutes

# Marieme Badiane (coupée par le Minnesota Lynx)

Les stats de Marième Badiane cette saison en WNBA : 0,3 rebond et 0,7 steal en 3,7 minutes