WNBA : les Valkyries dominent une rencontre à six Françaises

Dans la seule rencontre de la nuit WNBA, les Golden State Valkyries sont facilement venues à bout du Connecticut Sun. Un match particulier pour nous Français puisqu’il contenait six tricolores, et c’est Janelle Salaün qui a fini par porter le plus haut le drapeau bleu-blanc-rouge.

Le résultat de la nuit

Il y a quelques temps, on vous avait parlé d’un match record, durant lequel six Françaises avaient partagé le parquet. Rebelote cette nuit dans le remake de cette affiche entre Valkyries et Sun, malheureusement pas des plus spectaculaires. Dominant de la première à la quarantième minute, Golden State l’emporte de presque 20 points, notamment grâce à Janelle Salaün.

16 points à 6 sur 10 au tir (dont 4 sur 7 derrière l’arc), 1 rebond et 2 passes décisives en 27 minutes, à un petit point d’être la meilleure scoreuse du match. Du très solide en étant efficace, que demander de plus ?

Janelle Salaün tonight 🔥

• 16 points

• 2 assists

• 4/7 3PM

• 6/10 FGpic.twitter.com/7m8wnFQngx

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) August 12, 2025

Constat positif également pour Iliana Rupert, qui se relance après une dernière semaine bien compliquée. 10 puntos pour elle : propre. Soirée plus difficile pour Carla Leite qui, elle, n’a pas réussi à inscrire le moindre panier. Ce n’est que partie remise !

Côté Sun, c’était bien plus compliqué pour nos Françaises. Leïla Lacan à 2 sur 10 au tir, Bria Hartley à 1 sur 9, finalement c’est peut-être Migna Touré qui s’en est le mieux sortie du haut de ses 13 minutes de jeu avec 3 points (1/3 au tir) et 2 passes décisives. Loin d’être la performance du siècle mais c’est à souligner.

Pas grand-chose de plus à dire sur ce match, tant les Valkyries l’ont dominé de bout en bout en s’appuyant grandement sur les 17 points respectifs de Cecilia Zandalasini et Tiffany Hayes (qui a d’ailleurs dépassé Sheryl Swoopes au classement des meilleures scoreuses de l’histoire). Alors on vous donne rendez-vous cette nuit pour deux matchs WNBA, dont le déplacement de Marine Johannes et de son Liberty à Los Angeles. C’est le moment de sortir le Showtime pour Magic Marine !

Le programme du soir