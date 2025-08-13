WNBA : la Belge Emma Meesseman mène le Liberty vers la victoire face à Los Angeles

Deux matchs WNBA dans cette nuit de mardi à mercredi. D’un côté Dallas a surpris Indiana en l’emportant d’un petit point. De l’autre le Liberty est sorti vainqueur du choc New York vs Los Angeles, en grande partie grâce à l’apport d’Emma Meesseman. On vous détaille le tout dans ce nouveau récap.

Les résultats de la nuit

Direction l’Indiana pour le premier match de la soirée. Une rencontre qui s’est décidée dans les tout derniers instants, et ce malgré les 17 points d’avance qu’avaient les Wings à 6 minutes du buzzer final. Le Fever va entamer un énorme run de 13-0 pour recoller à -4, avant que Kelsey Mitchell ne ramène les siennes qu’à un petit point des Texanes avec 30 secondes à jouer.

Malheureusement en vain, puisque Dallas survit et crée donc la surprise en remportant la victoire. Tout le Texas pourra surtout remercier Madison Siegrist (22 points) et Li Yueru (20 points) pour leurs performances inattendues. Paige Bueckers, elle, est restée bloquée à 16 unités en raison d’une grosse maladresse (6 sur 19 au tir), mais le playmaking était au rendez-vous avec 8 caviars distribués.

Maddy Siegrist and Li Yueru were a dynamic duo in the @DallasWings' win over the Indiana Fever, 81-80 👏

Maddy Siegrist scored a career high in 3PM with 3, and recorded 22 PTS & 5 REB. Li Yueru achieved a career high 20 PTS, 4 REB, 2 3PM & 2 STL.#WNBARivalsWeek presented by…

Passons désormais à la rencontre principale de cette soirée, le choc des gros marchés entre New York et Los Angeles. Moins de suspense qu’entre Dallas et Indiana, tant la Big Apple a pris le contrôle du match dès le deuxième quart. Un écart stable d’une petite dizaine de points qui tiendra jusqu’au buzzer, et les New-Yorkaises ajoutent une nouvelle victoire à leur saison, la quatrième sur les cinq derniers matchs.

La Belge Emma Meesseman a été grandiose et signe son premier carton depuis son arrivée en WNBA il y a 10 jours. 24 points à 9 sur 15 au tir, 9 rebonds, 4 passes et 1 contre, à un cheveu du double-double mais l’essentiel était déjà fait. À noter également que sa coéquipière Jonquel Jones a, elle, réalisé un double-double avec 21 pions et 11 rebonds. Et pour la touche française, Marine Johannes continue sa série de jolis match avec 9 points, 4 rebonds et 4 passes, toutes les cases sont cochées.

THE BIGS GOT TO IT 😤

Emma Meesseman and Jonquel Jones were a force on BOTH ends to power the @nyliberty's W!

▪️ Emma Meesseman: 24 PTS (season-high) | 9 REB | 4 AST

▪️ Jonquel Jones: 21 PTS | 11 REB | 3 AST#WNBARivalsWeek

Grosse nuit WNBA à venir avec 4 matchs. Toutes les Françaises seront de sortie, alors on met le réveil, et on croise les doigts pour que les Frenchies explosent les compteurs !

Le programme du soir