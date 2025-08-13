NBA MLK Day : NBC Sports diffusera quatre grosses affiches

Hier, la NBA a dévoilé quelques détails en plus concernant le calendrier de la saison à venir, et notamment les matchs prévus pour le MLK Day. Du contender, de la jeune équipe prometteuse, la ville de naissance de Martin Luther King. En résumé : du beau monde pour une belle soirée.

Opening Night, puis Christmas Games, c’est désormais au tour du NBA Martin Luther King Day d’en dire un peu plus sur son programme. Quatre matchs seront diffusés sur NBC Sports pour célébrer l’homme qui lutta contre la ségrégation raciale aux États-Unis, et dont le discours résonne encore aujourd’hui. Une fête importante qui réunira du beau monde sur les parquets de la Grande Ligue.

Martin Luther King Day, 19 janvier 2026 :

19h : Atlanta Hawks vs Milwaukee Bucks

20h30 : Cleveland Cavaliers vs Oklahoma City Thunder

23h : New York Knicks vs Dallas Mavericks

2h : Detroit Pistons vs Boston Celtics

NBC Sports will present four games on Martin Luther King Jr. Day (Monday, Jan. 19). pic.twitter.com/MXmoguIkId

— NBA Communications (@NBAPR) August 12, 2025

Atlanta, ville de naissance de Martin Luther King, ouvrira le bal face à Giannis Antetokounmpo et les Bucks. Immense duel juste après entre Cavs et Thunder qui nous avaient offert peut-être le meilleur match de basket-ball en saison régulière l’an passé. Cooper Flagg découvrira pour la première fois de sa carrière le Madison Square Garden. Et enfin la jeunesse de Detroit se testera face à des Celtics remaniés depuis la blessure de Jayson Tatum. Joli programme !

Les infos calendrier vont continuer à tomber puisque ce soir on devrait avoir plus d’informations sur le programme de la NBA Cup. Juste, petite info comme ça sans aucune arrière-pensée, les Lakers et les Mavericks sont dans le même groupe…

Source texte : NBA Communications