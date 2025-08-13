Les Blazers vendus pour plus de 4 milliards de dollars !

C’était attendu, c’est désormais officiel : les Blazers de Portland ne sont plus la propriété de la famille Allen. La vente de la franchise a été annoncée par Shams Charania, et dépasserait selon l’insider la barre des 4 milliards de dollars. Le nouveau propriétaire, Tom Dundon, assure que la franchise devrait bien rester dans l’Oregon.

Il s’agissait d’un des voeux du défunt Paul Allen, ancien propriétaire des Blazers. Céder la franchise, et reverser le montant de la vente à des organisations caritatives. Officiellement en vente depuis mai 2025, les Blazers ont été achetés par Tom Dundon, déjà propriétaire des Carolina Hurricanes (NHL).

NHL Carolina Hurricanes owner Tom Dundon has agreed to buy the Portland Trail Blazers from the estate of Paul G. Allen for a valuation of over $4 billion, sources tell ESPN.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 13, 2025

Le montant de la vente est de plus de 4 milliards de dollars, selon Shams Charania. Un nombre énorme qui place directement la transaction dans le top 10 des plus grosses ventes de l’histoire du sport, au même niveau que les Suns (et le Mercury) en 2023.

Gérée depuis le décès de Paul Allen (en 2018) par Jody Allen, la franchise ne devrait pas déménager suite à cette transaction. Dundon souhaite conserver l’équipe dans l’Oregon. L’an passé, le groupe gérant les intérêts du clan Allen avait cédé la salle des Blazers à la ville de Portland, afin d’y entamer des rénovations.

Source : ESPN