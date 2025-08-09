Puma x B4B All-Pro Nitro 2 “Le Brasier” : une collaboration incandescente !

Une paire qui respire l’été, fruit de la collaboration entre Puma et Basket4Ballers, ça c’est de la balle. Un modèle nommé “Le Brasier” en référence au tournoi de basket 3×3 U18 parisien chaud au possible mais qui ne s’y trompe pas, proposant un coloris rafraîchissant. Allez, on vous explique… car ça vaut le détour !

Le Brasier, kézako ? Imaginez un tournoi entre arrondissements de Paris. Déjà, ça donne le ton, parce qu’on y va pour défendre son quartier, son chez-soi. De quoi vouloir faire belle figure, envoyer du lourd pour montrer que c’est à la maison qu’on joue le meilleur basket. Ça se passe donc à Paris, ce samedi 9 août, playground Paturle dans le 14e arrondissement. Et quoi de mieux, pour accompagner un gros tournoi de 3×3 U18 qu’une paire qui claque sur le plan visuel, histoire d’allier skill et style ? Et même si le tournoi est réservé à la jeune garde, la paire est elle bien pour tout le monde !

C’est là l’idée de la collaboration entre Puma et Basket4Ballers, avec une paire du modèle All-Pro Nitro 2 qui vise à attirer les yeux tout en jouant sur la légèreté et la sobriété. Des couleurs dans les tons pastels qui font plaisir, ça se remarque mais ça n’agresse pas les yeux. Surtout, ça respire l’été, le basket d’extérieur.

Petit bonus : paire dépareillée, une chaussure qui s’habille de vert et de bleu, l’autre qui opte pour le violet. Paire assez claire, et c’est pas mal car pour ceux qui ont vraiment le goût du détail, ça se marie quand même bien avec tout type de tenue. Enfin, on vous conseille quand même le short car ça risque de taper niveau températures ce week-end, que vous soyez en train de faire le show au Brasier comme en détente sur le playground du coin.

Ah, et n’oubliez pas : c’est une édition limitée, ça va partir… (très) vite. Le prix ? 140€, et c’est déjà disponible sur le site de Basket4Ballers !