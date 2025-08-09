WNBA : Dominique Malonga réalise le meilleur match de sa carrière… dans une défaite

On connaissait la trilogie du samedi soir, mais cette nuit en WNBA, c’était bien la trilogie du vendredi. Trois matchs dont nous allons parcourir le déroulé, de Dallas à Vegas en passant par le Minnesota. Spoiler, Dominique Malonga a été immense, mais trop courte pour briser la malédiction du Storm dans les money-times.

Les résultats de la nuit

Faisons dans l’ordre chronologique histoire d’être sûr de ne rien louper. La soirée a commencé à Dallas, où les Wings, privés de Paige Bueckers, affrontaient le Liberty de New York. Les joueuses de la Big Apple étaient immenses favorites et ont fait respecter la logique. Victoire facile des New-Yorkaises sans jamais être inquiétées, et ce malgré la maladresse de Sabrina Ionescu (16 points à 5/16 au tir).

On n’oublie pas la Belge Emma Meesseman, qui pour son troisième match de la saison a encore été très précieuse avec ses 14 points à 60% au tir, 8 rebonds, 7 passes, 3 interceptions. Dallas n’avait tout simplement pas les armes pour répondre en face. La Grosse Pomme enchaîne donc une troisième victoire consécutive.

Big Meess put on a show in Dallas 🤟@EmmaMeesseman is our @CarMax Player of the Game!🔥 pic.twitter.com/OeLHwstVAr

— New York Liberty (@nyliberty) August 9, 2025

Direction le Minnesota maintenant, pour y voir comment le Lynx se débrouille sans sa meilleure joueuse Napheesa Collier. L’adversaire du jour était les Mystics de Washington, portés par une Sonia Citron des grands soirs avec 26 points et une adresse monumentale (9/12 dont 4/5 de loin). Mais est-ce assez pour se défaire de l’actuel leader de la Ligue ? La réponse, c’est Alanna Smith qui l’a donné.

25 pions pour l’ailière de Minny, elle aussi très efficace (10 sur 15 au tir), une perf inattendue pour celle qui inscrit en moyenne 9,9 points par rencontre, mais une perf bienvenue puisqu’elle permet au Lynx de s’imposer de quatre petits points. La blessure de Napheesa Collier n’a pour l’instant coûté aucun match à la franchise du Minnesota, et ça c’est plus que positif.

Alanna Smith tonight 🔥

• 25 points

• 5 rebounds

• 4 assists

• 4/9 3PM

• 10/15 FGpic.twitter.com/pBa82S6m6g

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) August 9, 2025

Enfin, finissons notre périple dans la ville du péché, là où les Aces accueillaient le Storm de Seattle. Premier match de Brittney Sykes sous ses nouvelles couleurs, pourtant ce qui a retenu l’attention de tout le monde, c’est l’immense duel d’intérieures entre A’ja Wilson et … Dominique Malonga.

Et oui, la Française numéro 2 de la dernière Draft WNBA a réalisé l’exploit de rivaliser le temps, d’une soirée, avec la triple MVP. 22 points (8 sur 11 au tir) et 12 rebonds en seulement 25 minutes de jeu pour Doms. Deuxième double-double en carrière, malheureusement gâché par A’ja (29 points, 12 rebonds) et ses Aces, qui infligent sa quatrième défaite de rang au Storm, quatrième défaite de 4 points ou moins, ça commence à faire beaucoup pour Seattle.

The 19-year-old No. 2 pick had her breakout game ⭐️

Dominique Malonga dropped a career-high 22 PTS & 12 REB for her 2nd career double-double vs. the Aces!#WelcometotheW pic.twitter.com/4ucPBhSp4I

— WNBA (@WNBA) August 9, 2025

Gabby Williams avait elle aussi performé avec ses 14 puntos, 3 rebonds et 4 passes. Petit mot également pour le joli match à 10 pions de Marine Johannes avec New York, et le récap est complet ! Ce soir, deux affiches en WNBA dont un choc californien entre Valkyries et Sparks, en espérant que nos Frenchies remplissent la ligne de stats comme jamais.

Le programme du soir