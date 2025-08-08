EuroBasket : l’équipe de France enchaîne en préparation, face à la Grande-Bretagne (74-67)

Après un premier match face au Monténégro correct sans être éclatant, l’équipe de France masculine de basketball continuait ce soir sa préparation à l’EuroBasket 2025 du côté de Pau. Nouvelle victoire, après un début poussif mais un ensemble plutôt maîtrisé et assez satisfaisant.

Un deuxième match de préparation pour les Bleus, à Pau, dans une salle qui connaît très bien le basket. Un match sans Ousmane Dieng, Frank Ntilikina et Moussa Diabaté, remerciés par le staff de Frédéric Fauthoux. Au menu du soir, la Grande Bretagne, une nation qui ne respire pas vraiment le basket, mais qui va quand même poser des soucis aux Bleus durant une bonne partie de la première mi-temps.

L’idée du match est de continuer le travail de compréhension au sein du groupe. Mieux se connaître, ne plus commettre les erreurs qu’on a pu constater face au Monténégro ce lundi, notamment dans la communication défensive. Il s’agit aussi de continuer à bien appliquer offensivement, avec des joueurs attendus sur l’intensité et l’agressivité.

Au final ? Une entame de match poussive, avec des Britanniques qui jouent le coup franchement. Les tricolores semblent pris de court par cette intensité, et doivent se contenter d’être menés avant de vraiment lâcher les chevaux. Dans ce début de rencontre, Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr brillent néanmoins offensivement et s’offrent de grosses actions. En défense, Mam’ Jaiteh et Guerschon Yabusele distribuent les crêpes.

C’est en deuxième partie du 2e quart-temps que les Bleus passent finalement la seconde, et prennent largement le dessus en termes de rythme. Point important pour Guerschon Yabusele au sortir du premier match. À raison, car cette équipe de France est véritablement tranchante lorsqu’elle maîtrise la vitesse du jeu. À la pause, le point noir reste bien les lancers-francs, avec bien trop de ratés (50% de réussite) mais les hommes de Fred Fauthoux basculent en tête (35-27).

Au retour du vestiaire, la France prend le large et s’offre même le luxe de faire le show. Jaylen Hoard puis Bilal Coulibaly écrasent l’arceau, Zaccharie Risacher fait trembler la ficelle du parking. L’écart se stabilise autour de la grosse dizaine, on a aimé l’effort dans la défense notamment en deuxième période, avec de l’intensité qui a permis de récupérer des ballons immédiatement bonifiés.

Les Bleus assurent l’essentiel avec une victoire avant le double choc contre l’Espagne, première manche à Badalone, le 14 août à 21h.