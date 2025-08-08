Joe Mazzulla prolongé par les Celtics pour plusieurs saisons

Technicien des Celtics depuis déjà trois saisons, et champion NBA en 2024, Joe Mazzulla va continuer son aventure à Boston pendant encore plusieurs années, puisque le coach vient de prolonger son contrat. L’opportunité de travailler sur le long terme chez les Verts.

L’année prochaine ne sera sans doute pas la plus passionnante pour les fans des Celtics, mais ils peuvent d’ores et déjà se satisfaire de la prolongation de contrat de Joe Mazzulla, coach champion avec l’équipe en 2024 et désormais titulaire du poste pour le futur proche de la franchise. L’annonce a été réalisée par les Celtics en fin d’après-midi. Les détails (montant, durée) ne sont pour l’instant pas connus.

The Celtics announce a multi-year contract extension for title-winning coach Joe Mazzulla. pic.twitter.com/RuB0aRZVte

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 8, 2025

Ce qui attend Joe ? Une année de transition, puis la reconstruction d’un groupe compétitif autour du duo Jayson Tatum – Jaylen Brown. L’idée est bien évidemment de gagner à nouveau un titre. En seulement trois saisons, Mazzulla s’est imposé comme l’un des meilleurs coachs de la ligue.