Jalen Brunson (38 points) était en mode « Captain Clutch » !

Cette nuit, c’était au tour des Knicks de signer un exploit historique. Menés de 22 points à sept minutes de la fin, les hommes de Mike Brown se sont réveillés pour renverser les Cavs dans le sillage d’un Jalen Brunson inarrêtable. Le meneur new-yorkais a tout simplement été impliqué sur TOUTES les possessions du comeback et a inscrit 17 de ses 38 points dans le quatrième quart-temps et la prolongation.

Après la journée d’hier consacrée à l’exploit de Victor Wembanyama, celle d’aujourd’hui pourrait bien appartenir à Jalen Brunson. Le meneur des Knicks a sorti le grand jeu au meilleur des moments, s’est fâché et a ramené son équipe à égalité (alors menée de 22 points) avant de faire exploser Cleveland en prolongation (victoire finale 115-104).

⭐️ JALEN BRUNSON LE CAPITAINE ⭐️

38 points au Game 1 dont 17 (!!) dans le quatrième quart et l’overtime.

Quand il a fallu tabasser les Cavs et faire exploser le Madison Square Garden, JB a répondu présent. Une légende vivante. pic.twitter.com/stmhotABIV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 20, 2026

Pour faire simple, les Knicks ont eu besoin de seulement 17 possessions offensives pour passer de 71-93 à 110-101. Évidemment, tout le monde parle du run final de 44-11, et à juste titre, mais les deux dernières minutes de l’overtime n’ont été qu’une succession de lancers francs. Le vrai tournant, c’est ce run de 39-7 qui a embrasé le Madison Square Garden. Et sur cette séquence, seulement trois points sont venus sur la ligne des lancers : les 36 autres ont été le fruit d’une attaque fluide, intelligente et parfaitement exécutée par les hommes de Mike Brown, combinée à une défaillance extrême des Cavs en défense.

Et quand on regarde le détail de ces 17 possessions offensives, une chose saute aux yeux : Jalen Brunson a participé à chacune d’entre elles. Mieux encore, sur 15 de ces 17 attaques conclues par un panier, Brunson a été soit le finisseur (8 fois), soit le passeur décisif (5 fois), soit à l’avant-dernière passe (2 fois).

En clair, Jalen Brunson a été le véritable pilier de cette fin de match des Knicks (comme souvent), il a ressorti son costume de “Captain Clutch” et a détruit, brique après brique, le rêve éveillé des Cavs, ne laissant aux fans de Cleveland que leurs yeux pour pleurer. Avec 17 de ses 38 points inscrits dans le money time, Brunson a rappelé à tout le monde que c’était lui le patron et qu’il était en mission.

D’ailleurs si vous n’avez toujours pas vu cette fin de match, prenez trois minutes, installez-vous et admirez seulement :

C’est la vidéo du jour.

Le run HISTORIQUE des Knicks qui remontent 22 POINTS DE RETARD (!!!!) dans le money time à domicile pour gagner !

🍿🍿🍿🍿 pic.twitter.com/1cmLG0nUQS

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Jalen Brunson a brillé, Jalen Brunson a impressionné et Jalen Brunson veut gagner. Les Knicks, eux, semblent avoir pris un ascendant psychologique énorme dans cette série. Passés tout proche de la correctionnelle, ils vont désormais essayer de surfer sur ce gros coup de massue envoyé sur la tête des Cavs.

