Sortie sur blessure contre les Aces samedi dernier, l’état de Napheesa Collier inquiétait toute la planète WNBA. Mais le verdict est tombé et est finalement rassurant, entorse de la cheville droite et deux semaines minimum d’absence. Phee a évité le pire.

C’était la question qui brûlait les lèvres de tous les observateurs de la Grande Ligue féminine. Blessée en fin de troisième quart contre Vegas dans un match qui était déjà plié d’avance, Napheesa Collier avait dû être assistée pour quitter le parquet. Le genre d’image que l’on n’aime pas du tout, et qui aurait pu remettre en question la saison de MVP que nous sortait jusque là l’ailière du Lynx. Mais fort heureusement, le pire semble avoir été évité.

Napheesa Collier will be sidelined for at least two weeks with a right ankle sprain, per @kendra__andrews.

Imaging revealed she avoided major injury when she went down against the Aces on Sunday. pic.twitter.com/xWdXK8BCAF

— Yahoo Sports (@YahooSports) August 4, 2025

L’info nous vient tout droit de Kendra Andrews pour le compte d’ESPN, Napheesa Collier souffre d’une entorse de la cheville droite, et sera mise au repos pour les deux prochaines semaines avant d’être réévaluée. Très relou, mais finalement rassurant lorsque l’on revoit les images de la blessure qui laissait présager un bien plus triste destin. C’est également ce qu’affirme Andrews, les examens ont révélé que Phee était passée tout prêt d’une blessure bien plus grave. Le soulagement est énorme.

Rendez-vous dans deux semaines donc pour avoir des nouvelles de Napheesa Collier. Avec un bilan de 24-5 et 7 victoires d’avance sur leurs poursuivantes de Phoenix au classement de la Conférence Ouest, Minnesota devrait réussir à maintenir sa barque en attendant le retour de sa potentielle MVP. Reviens-nous vite Phee !