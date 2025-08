EuroBasket : l’équipe de France entame sa préparation par une victoire face au Monténégro (81-75)

Pour son premier match de préparation à l’EuroBasket 2025 , l’équipe de France masculine de basketball s’est offerte un succès face au Monténégro, au Vendéspace. 40 minutes de travail marquées par l’intensité, mais aussi parfois l’imprécision. Pas de panique, les Bleus sont largement dans les temps (81-75).

Depuis le Vendéspace, La Roche-sur-Yon.

Le maître mot de ce premier bloc de préparation, qui guidait les Bleus jusqu’au Vendéspace et cet affrontement face au Monténégro était l’intensité. Un principe cher à Frédéric Fauthoux, qui a quand même eu fort à faire avec 14 joueurs inscrits sur la feuille de match. Isaiah Cordinier préservé, tout comme Mam Jaiteh et Élie Okobo. Yoan Makoundou a quant à lui été remercié peu avant le match, et quitte donc la présélection tricolore.

Dès l’entame, les titulaires s’appliquent à mettre en place les systèmes travaillés à l’entraînement, mais font face à quelques petites imprécisions. Côté Monténégro, Nikola Vucevic est clairement le maître à jouer, touchant l’ensemble des ballons dans la peinture, pour jouer ou ressortir le cuir au large en tirant parti des aides tricolores. Alexandre Sarr permet de créer un premier break avec deux ficelles du parking consécutives. Il sera l’homme fort du match côté français, dominant sous le cercle (19 points).

Les Bleus se remettent dans le match avec Yabusele et Coulibaly ! Le duo donne le ton, la France monte en puissance 🔥 pic.twitter.com/62NHCItsTs

— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) August 4, 2025

Un écart conforté par la sortie de Vucevic, qui laisse le jeu offensif monténégrin dans le pétrin (téma la bête de phrase). Sans le pivot des Bulls, le Monténégro perd énormément de repères. Pire, la rapidité tricolore en transition sanctionne sévèrement l’adversaire. Les gros dunks de Guerschon Yabusele font rugir le Vendéspace, qui ne boude pas non plus son plaisir quand le Vuc’ écope d’une faute technique pour avoir trop grogné sur l’arbitrage. À la mi-temps, les Bleus basculent en tête (38-27).

LE BEAR 🧸💥#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket | #FRAMNE pic.twitter.com/XMcXDDvjiT

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 4, 2025

On apprécie ici l’effort d’application des Bleus, qui sont soignés dans la mise en place offensive et ce malgré le fait qu’il s’agisse du premier match officiel de préparation. Forcément, des erreurs sont à déplorer : dans les transmissions, on peine parfois à comprendre les intentions de l’autre. Quelques soucis de communication défensive ont également offert des points à l’adversaire.

Rien qui ne soit vraiment alarmant étant donné le timing et la jeunesse globale du groupe. D’autant plus qu’on sent énormément d’envie sur le terrain, sans doute motivée par la potentialité d’une place dans les douze à la fin du mois. Cette envie se traduit par l’intensité, ce qui ne manquera certainement pas de plaire à Frédéric Fauthoux.

Ce qu’il faut retenir de la deuxième mi-temps ? Le séléctionneur a tenté pas mal d’associations différentes, dont des cinq parfois très jeunes en termes de moyenne d’âge. Un cinq Zaccharie Risacher – Nadir Hifi – Moussa Diabaté – Ousmane Dieng – Frank Ntilikina assez “small” qui permet au Monténégro de revenir en jouant sur les imprécisions notamment défensives. Dès que l’apport en expérience est revenu sur le parquet, les Bleus ont repris immédiatement le large avant de céder un peu en fin de partie et de manquer de se faire (vraiment) peur.

Au score final ? 81-75, une prestation correcte sans être franchement éclatante, qui indique à Fred Fauthoux et son équipe les axes majeurs de travail avant le France – Grande-Bretagne de Pau : la communication et la répétition des systèmes. L’essentiel dans le jeu est déjà présent et visible, il ne reste “plus” qu’à le rendre automatique.