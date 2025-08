Joel Embiid, Kevin Love, Russell Westbrook : le point sur les dernières infos NBA de l’été

L’été suit son cours. Le soleil, le petit cocktail, mais n’oublions pas notre chère NBA qui, elle aussi, continue de vivre au rythme des vacances. L’état de Joel Embiid inquiète ? Kevin Love bientôt libre ? Russell Westbrook dit non à son ex ? Faisons le tour de toutes les dernières infos/rumeurs de cette période estivale.

Le genou de Joel Embiid inquiète

Malheureusement la première news est loin d’être la plus amusante, et elle nous vient de Brett Siegel, reporter pour Clutch Points. D’après ses infos, il y aurait de sérieuses inquiétudes concernant la santé du genou de Joel Embiid, et cela à long terme. Le tunnel semble ne jamais avoir de fin pour le pivot des Sixers qui a déjà loupé 63 matchs cette saison. Espérons tout de même pour un miracle, qu’on l’aime ou qu’on le déteste, Jojo manque à la Grande Ligue.

REPORT: There is “genuine concern” around the league about Joel Embiid’s knee health. (via @BrettSiegelNBA) pic.twitter.com/uy8UkEKGom

— Legion Hoops (@LegionHoops) August 3, 2025

Kevin Love voudrait quitter le Jazz… et l’eau ça mouille

Dommage collatéral du trade à trois équipes entre Miami, Utah et Los Angeles qui a vu Norman Powell atterrir en Floride, Kevin Love essaierait de trouver une porte de sortie lui permettant d’échapper au Jazz et de devenir libre, l’info est signée Marc Stein. Un vétéran qui veut quitter une équipe en reconstruction, c’est le moment où on doit faire les étonnés ? En tout cas, aucun doute sur le fait que plusieurs contenders devraient se montrer intéressés au vu de l’expérience de Kevin Amour. Des retrouvailles romantiques avec les Cavs ?

Kevin Love is exploring pathways to leave the Utah Jazz, per @TheSteinLine pic.twitter.com/mDrMGNFT7E

— Legion Hoops (@LegionHoops) August 3, 2025

Russell Westbrook ne devrait pas retourner à OKC

En revanche voilà des retrouvailles qui ne risquent pas de se produire. Toujours agent libre, Russell Westbrook ne devrait pas retrouver son ancienne équipe du Thunder, du moins une telle réunion semble peu probable selon les infos de Sports Illustrated. La tendance penche plutôt vers une arrivée à Sacramento. Le romantisme a ses limites en NBA.

A Russell Westbrook–OKC Thunder reunion is considered ‘unlikely,’ per @SInow pic.twitter.com/dIX6erBZca

— NBACentral (@TheDunkCentral) August 3, 2025

Le retour de certains très beaux maillots

Allez, finissons tout en légèreté avec une news qui en ravira plus d’un. L’horreur des parquets de NBA Cup sera contrebalancée par le retour de magnifiques jerseys.Entre autres, le maillot “The Town” des Warriors avec une base crème, le Vice noir de Miami, ou même le camo rétro des Cavs. Nos rétines seront aux anges !

The Warriors will wear “The Town” uniforms again next season, but this time with a cream base 👀

Golden State wore them from 2017-2020 when two championships were won.

This jersey also has deep roots in the history of The Bay area. Oakland used to be covered in oak forests and… pic.twitter.com/j47JwSO38g

— Basketball Forever (@bballforever_) August 4, 2025

The Miami Heat are bringing back their “Vice Nights” uniforms next season as one of their primary jerseys 🔥

Miami last wore these in the 2018-19 season, with some fans calling it “the greatest jersey colorway of all time”.

(via Evan Sidery) pic.twitter.com/ahSTbKkbKv

— Basketball Forever (@bballforever_) August 3, 2025

Cavs are bringing back these legendary threads this season.

Can’t wait 🔥 @spidadmitchell pic.twitter.com/VsiqtnYdEF

— Legion Hoops (@LegionHoops) August 3, 2025